Почему в Китае машины намного дешевле, чем в России? Неочевидная причина

Зиновьев: Себестоимость авто зависит от объемов выпуска и уровня автоматизации

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Почему новые российские легковушки в России стоят дороже, чем примерно такие же китайские в Китае?

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Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Даже если на время забыть про налоги и утилизационный сбор, надо помнить, что себестоимость автомобиля сильно зависит от объемов выпуска и уровня автоматизации производства – труд человека дороже, чем труд робота.

В Китае эти объемы и уровни выше, чем у нас. Играет роль также количество импортных компонентов: в Китае практически всё – местного производства, у нас пока нет.

Кроме того, в Китае жесткая конкуренция между десятками производителей во всех сегментах, побуждающая сдерживать цены.

У нас конкурентов в некоторых сегментах фактически нет, что отчасти обеспечивается высоким утильсбором на всё, что собрано не в России. Это позволяет более вольно обращаться с отпускной ценой. Хотя, например, для Лады Гранты, по заявлению завода, она не более чем на 5% выше себестоимости.

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О том, г де собирают китайские авто кроме КНР , рассказано здесь.