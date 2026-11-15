Выскочки и лузеры: самые неудачные автомобили ХХ века
Были очень интересные конструкции, которые просто не довели до ума, и модель, которую даже почитали неприличной. А иной раз в неудачники и вовсе записывали незаслуженно…
Про смелого, с авантюрной жилкой американского предпринимателя Престона Такера и его необычный автомобиль Tucker Torpedo сделали даже художественный фильм «Такер: человек и его мечта». Причем картину, вышедшую в 1988-м, снял знаменитый Фрэнсис Форд Коппола.
Просторный седан с неординарной внешностью оснастили 6-цилиндровым оппозитным мотором мощностью 160 л.с., расположенным в корме. Двигатель состыковали с автоматической коробкой передач. Дизайн машины под руководством Такера создала группа молодых стилистов. И в 1948-м, когда Tucker Torpedo громко презентовали публике в Чикаго, машина, по сравнению с моделями «большой американской четверки»: концернов General Motors, Ford, Chrysler, American Motors, действительно, выглядела свежо и оригинально.
Интерес публики, да и прессы к Такерам (автомобилю и человеку!) был огромный. Но вскоре Престона Такера обвинили в мошенничестве и иных тяжелых финансовых грехах. Многие говорили и писали, что произошло это не без участия могучих детройтских концернов. После скандального и долгого разбирательства Такера признали невиновным. Но пока шел суд, компания потеряла кредит и акционеров.
Построить успели лишь 51 Tucker. Зато сегодня они в цене у богатых коллекционеров. Как водится, история обросла легендами. Ходят слухи об одном кабриолете. Но никто не видел даже достоверного фото…
Через несколько лет корпорация American Motors Corporation (AMC), ведущая неравный бой с гигантами GM, Ford и Chrysler, попробовала удивить покупателей оригинальным кабриолетом. Kaiser Darrin представили в 1954 году. На автомобиль поставили 6-цилиндровый 90-сильный двигатель, который по американским меркам тех лет, тем более для машин такого класса, был слабым. Но стилистика Kaiser, действительно, была неординарной. Двери кабриолета «уезжали» в передние крылья – очень удобно на тесных парковках.
Увы, американские покупатели не оценили старания концерна АМС. Удалось продать лишь 435 кабриолетов. Купить такой нынче стремятся многие любители редкостей.
О роторных моторах говорят и спорят много лет. Массовыми автомобили, оснащенные моторами конструкции Феликса Ванкеля, так и не стали. Хотя серийно их выпускали несколько компаний, включая ВАЗ.
Но дебютный автомобиль с ротором – компактный родстер NSU Wankel Spider – много лет служит для немецких автомобильных историков предметом для соревнования в остроумии. Рассказывают, что в объявлениях о продаже спайдеров остряки грустно шутили: «продаю NSU Spider и 14 запасных моторов».
А ведь элегантный автомобиль с двигателем, который при приведенном объеме всего 0,5 л развивал 50 л.с., достигал внушительных для начала 1960-х 150 км/ч. Но расход масла был гигантским, а надежность и долговечность роторного мотора вызывала у владельцев панику или нервный смех. С 1963 по 1967 гг. продали 2275 автомобиля. Для машины такого класса вроде и не мало.
Но фирма NSU, выпускавшая тогда и более востребованные, хотя и устаревающие заднемоторные компакты, не отказалась и от ротора. В 1967-м в производство запустили оригинальный, элегантный, быстрый седан NSU Ro80. Он и поспособствовал тому, что компания NSU перешла в собственность фирмы Audi, которая вскоре отказалась от сомнительных роторных экспериментов.
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