Выскочки и лузеры: самые неудачные автомобили ХХ века

Эксперт Канунников рассказал о машинах, провалившихся на мировых рынках

Были очень интересные конструкции, которые просто не довели до ума, и модель, которую даже почитали неприличной. А иной раз в неудачники и вовсе записывали незаслуженно…

Про смелого, с авантюрной жилкой американского предпринимателя Престона Такера и его необычный автомобиль Tucker Torpedo сделали даже художественный фильм «Такер: человек и его мечта». Причем картину, вышедшую в 1988-м, снял знаменитый Фрэнсис Форд Коппола.

Tucker Torpedo – громкая сенсация и неудача 1948 года

Просторный седан с неординарной внешностью оснастили 6-цилиндровым оппозитным мотором мощностью 160 л.с., расположенным в корме. Двигатель состыковали с автоматической коробкой передач. Дизайн машины под руководством Такера создала группа молодых стилистов. И в 1948-м, когда Tucker Torpedo громко презентовали публике в Чикаго, машина, по сравнению с моделями «большой американской четверки»: концернов General Motors, Ford, Chrysler, American Motors, действительно, выглядела свежо и оригинально.

Интерес публики, да и прессы к Такерам (автомобилю и человеку!) был огромный. Но вскоре Престона Такера обвинили в мошенничестве и иных тяжелых финансовых грехах. Многие говорили и писали, что произошло это не без участия могучих детройтских концернов. После скандального и долгого разбирательства Такера признали невиновным. Но пока шел суд, компания потеряла кредит и акционеров.

Построить успели лишь 51 Tucker. Зато сегодня они в цене у богатых коллекционеров. Как водится, история обросла легендами. Ходят слухи об одном кабриолете. Но никто не видел даже достоверного фото…

В оригинальности Kaiser Darrin не откажешь