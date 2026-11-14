От «Депеши» до «Нерехты»: беспилотные платформы армии России

Наземные робототехнические комплексы России: назначение, классификация и характеристики

Зачем сейчас нужны ползающие по земле, если есть «малая авиация»?

Безусловно, в активе дронов скорость. Зато в пассиве – низкая грузоподъемность. Когда надо справиться с объемным и тяжелым, не обойтись без куда более медленных наземных робототехнических комплексов (НРТК). Подобные системы сейчас прогрессируют очень быстро. Обкатка в условиях реальных боевых действий привела к доминированию гусеничных моделей.

Наземные робототехнические комплесы для доставки грузов приспособлены и для эвакуации раненых.

Мало того, к целям доставки добавилась масса других сфер применения.

Конечно, НРТК по-прежнему служат для круглосуточной перевозки грузов, транспортировки прицепов и эвакуации раненых. Так, например, за последний год СВО рядом с линией боевого соприкосновения от 60 до 95 процентов (в зависимости от участка фронта) доставок выполнено НРТК.

Что касается других военных специальностей, то беспилотные комплексы используют как носители вооружения и систем, в интересах инженерной и технической разведки, в качестве минеров, подрывников-камикадзе, средств ПВО, инженерных машин, постановщиков аэрозольных помех, носителей тренировочных мишенных систем. Уже есть примеры штурмовых действий исключительно силами НРТК. При этом помимо прямого подавления сил и средств противника комплексы выполняют разведку боем: удар по ним выявляет расположение вражеских огневых точек.

Поскольку современные наземные робототехнические комплексы являются модульными многоцелевыми платформами, логичнее классифицировать их не по назначению, а по размеру.

Типичным малым НРТК стала Депеша-3 разработки тульского АО КБП, входящего в холдинг «Высокоточные комплексы». Его плюсы – низкая цена, снижающие заметность габариты, возможность транспортировки в багажнике внедорожника.

Груз на площадке НРТК Депеша-3 можно дополнить поклажей в прицепе.

На борту Депеши длиной не более двух метров пара электродвигателей, тяговая батарея, движитель с резиновыми гусеницами. Возможности беспилотника следующие: полезная нагрузка – 150-180 кг, масса буксируемого прицепа – 500 кг, максимальная скорость – 15 км/ч, запас хода – 40 км.

Среди модификаций есть Депеша-МК повышенной грузоподъемности и Депеша ПМЗ-7 Москит. Последняя вооружена компактным дистанционно управляемым модулем с пулеметом калибром 7,62 мм.

Одна из версий робота Депеша-3 с 7,62-мм пулеметом может быть использована для ведения огня по дронам.

Характерным представителем комплексов среднего размера можно считать Импульс-М, созданный столичным Гумич РТК при поддержке корпорации Ростех. Базовый вариант гусеничной платформы имеет массу 850-1000 килограммов и длину около двух с половиной метров.

НРТК Импульс БМ-А оснащен автоматическим 30-мм гранатометом с дистанционным управлением.

Подвеска – торсионная с четырьмя пластиковыми опорными катками с каждой стороны. Гусеницы – резиновые. Силовая установка состоит из двух электродвигателей суммарной мощностью 20 кВт. Источник энергии – батарея емкостью 300 Ач. Импульс доставляют уже не в багажнике внедорожника, а на прицепе.

Характеристики комплекса: полезная нагрузка 500-1000 кг, масса буксируемого прицепа – 1500 кг, максимальная скорость – 15 км/ч, время непрерывной работы в движении – 4 ч. На данном шасси созданы боевые машины с весомым оснащением: Импульс БМ-А с автоматическим гранатометом, 12,7-мм пулеметом или ПТРК Корнет, противодроновая система ПВО, комплексы РЭБ, РЭР и дистанционного минирования.

Комплекс ПВО с кинетическими перехватчиками дронов – одна из модификаций на платформе Импульс-М.

Есть и автономный робот-экскаватор Импульс-Э с набором сменного оборудования на удлиненном шасси. Задача этой модификации – расчистка дорог для войск, рытье траншей и котлованов, погрузочные и строительные работы.

Возможности НРТК тяжелого класса демонстрирует комплекс ковровского АО ЗиД Нерехта и его экспортная версия Нерехта-Э. Гусеничная платформа длиной за два с половиной метра весит около полутора тонн. Силовой агрегат – последовательный гибрид с электродвигателем и дизельным ДВС. Корпус бронированный. Он способен выдержать попадания пуль патронов 7,62х39 мм и 7,62х54 мм.

Характеристики комплекса:

полезная нагрузка – 1000 кг,

максимальная скорость – 20 км/ч,

запас хода на электротяге –20 км,

время непрерывной работы в движении – 4 ч.

Комплекс Нерехта-Э прошел полный цикл государственных испытаний. Может быть оборудован разными модулями полезной нагрузки.

На базе Нерехты создано несколько версий. Среди них транспортная, разведывательная и боевые машины со стрелково-гранатометным или противотанковым ракетным модулем.

Интересна история массового гусеничного робота Курьер производства ООО НРТК КАПС. Первенец принадлежал к малому классу. Компактное шасси массой 250 кг могло принять на борт до 200 кг полезной нагрузки и буксировать 400-килограммовый прицеп. Максимальная скорость первого Курьера – 25 км/ч, запас хода – 25 км.

Компактный НРТК Курьер первого поколения. Низкий силуэт делает его незаметным на местности.

А вот машина второго поколения с индексом Курьер 2.0 с новой ходовой и силовой установкой однозначно принадлежит к среднему классу: масса шасси – 600 кг, полезная нагрузка – 400 кг, масса буксируемого прицепа – 1200 кг, максимальная скорость – 20 км/ч, запас хода – 50 км. Прибавка по основным показателям налицо.

Если первый Курьер был в основном доставщиком и носителем легкого дистанционно управляемого вооружения, то на базе второго уже создана мощная машина огневой поддержки. У нее на борту гиростабилизированный модуль вооружения с метеодатчиком и баллистическим вычислителем. На нем спарка из двух пулеметов калибром 7,62 и 12,7 мм (боекомплект 600 и 180 патронов) или 7,62-мм пулемета и 30-мм гранатомета (боекомплект 100 выстрелов). Ведения огня возможно как по наземным целям (дистанция до 1800 метров), так и по воздушным (дистанция до 1500 метров).

Курьер 2.0. Стабилизированный модуль вооружения позволяет вести селективную стрельбу с одной платформы из пулеметов разного калибра. Суммарная скорострельность – 700 выстрелов в минуту.

Вопрос, какая платформа лучше, в настоящее время не имеет смысла. С точки зрения производства НРТК идет становление отрасли, с точки зрения применения – выработка тактики боя и освоение различных военных специальностей. Одной универсальной роботизированной машины пока не существует – каждая платформа занимает свою нишу.