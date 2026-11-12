Как выбрать свой первый автомобиль: ключевые критерии
Эксперт «За рулем» дал полезные рекомендации начинающим водителям
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Как правильно выбрать первый автомобиль?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, «За рулем»:
– Прежде всего важен начальный бюджет, особенно при покупке автомобиля с пробегом – нельзя брать подержанную машину на последние деньги, особенно у перекупщиков.
Второй вопрос – где будете ездить? Большой внедорожник в городе не нужен.
А если придется ездить туда, где может отсутствовать асфальт, то наоборот.
Оптимальным тут может быть кроссовер, если на него хватает средств.
Наконец, первый автомобиль не должен быть габаритным, избыточно мощным и слишком динамичным: учиться водительскому мастерству умнее постепенно.
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