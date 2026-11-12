Как изменился рынок ГСМ и как в нем ориентироваться?

Оцениваем глубину трансформации российского рынка смазочных материалов, даем рекомендации по выбору масел и мониторингу их состояния вместе с техническим экспертом, заместителем управляющего «Международного испытательного центра по горюче-смазочным материалам» (ООО «МИЦ ГСМ») Марией Соколовой.

Влияние санкций на российский рынок смазочных материалов

За последние четыре года российский рынок смазочных материалов кардинально трансформировался. Место привычных мировых брендов, продукция которых была хорошо известна отечественным транспортным компаниям и эксплуатирующим организациям, заняли новые игроки. Много масел стало импортироваться из Азии и с Ближнего Востока. Словом, все, кто хотел заместить объемы мировых ушедших брендов, ринулись на рынок смазочных материалов России.

Также появились новые отечественные марки смазочных материалов, производимые в т. ч. заводами-блендерами по принципу контрактного производства. Российский рынок смазочных материалов успешно адаптируется к текущей ситуации. Но санкции и геополитическая ситуация в мире постоянно меняют условия работы отечественных производителей, что затрудняет скорость их развития. Не успели отработать рецептуры на новых пакетах присадок, как приходится снова корректировать результат уже по причине возросшей стоимости базовых компонентов.

Для некоторых компаний это стало стимулом перехода на продукты отечественных разработчиков, которые, в свою очередь, получили возможность не просто нарастить объемы выпускаемой продукции, но и заявить себя на лидирующие позиции в сегменте рецептур современных смазочных материалов. Именно такие и необходимы коммерческой технике последних поколений. Нужно отдать должное, у них это получается, и достаточно успешно, что не только укрепляет суверенитет России, но и дает возможность развития в направлении создания актуальных смазочных материалов без тотальной зависимости от зарубежных партнеров.

OILGARANT®: как подтвердить заявленный уровень качества масла

Специалисты отрасли, занимающиеся проверкой качества смазочных материалов и мониторингом их состояния, столкнулись с большим количеством и разнообразием новых рецептур, которые потребовали всестороннего изучения и испытаний (лабораторных и полевых). Оказалось, что ко многим новым для российского рынка продуктам у специалистов есть вопросы по качеству и стабильности, а также эксплуатационным характеристикам, которые нередко отличаются от задекларированных.

Как потребителю – паркам и эксплуатирующим организациям – разобраться в этом разнообразии еще на этапе выбора марки масла? В первую очередь выяснить, каково его реальное качество, каков будет ресурс, есть ли возможность продлить интервалы технического обслуживания и тем самым сократить расходы на обслуживание техники без ущерба для ресурса агрегатов и их надежности? Именно поэтому сегодня, когда потребителю сложно разобраться в соответствии заявленного производителем уровня качества, а производителю в России – невозможно получить официальное подтверждение уровня эксплуатационных свойств по отраслевым стандартам (API, ACEA, ААИ), группа компаний МИЦ ГСМ предлагает услугу OILGARANT®.

При успешном прохождении определенных тестов лабораторией выдается сертификат установленного образца, попадающий в открытую базу данных на сайте www.oilgarant.ru. Это означает, что все желающие могут ознакомиться со списком смазочных материалов, задекларированные свойства и качества которых подтверждены. Это облегчает выбор смазочных материалов потребителям, а также дает реальные преимущества продавцам и производителям масел, которые легально работают на рынке и строят долгосрочные отношения с партнерами.

В настоящее время сертификаты типа OILGARANT® уже вносятся в списки технических требований в тендерах на поставку смазочных материалов для подтверждения уровня необходимого качества. Несмотря на то, что комплексы испытаний по услуге OILGARANT® содержат лишь физико-химические методы (без стендовых испытаний), далеко не все заявители их проходят – такие масла не получают сертификаты и не фигурируют на сайте. Сертификаты OILGARANT® имеют срок действия (один год), который продлевается по упрощенной схеме, что выгодно производителям смазочных материалов, имеющим стабильные рецептуры.

Стабильность свойств и качества также крайне важна потребителям, которые уже успешно перешли и эксплуатируют конкретные продукты – пролонгация сертификатов OILGARANT® дает гарантию, что рецептуры этих продуктов остаются неизменными. Если нет изменения рецептуры масла и его свойств, качеств, характеристик, то нет и необходимости корректировки интервалов технического обслуживания техники (при прочих равных). Обращаем внимание, что любой потребитель может также обратиться к нам и протестировать поставленное ему масло на соответствие тому, что было сертифицировано производителем по услуге OILGARANT®. Легальность самого сертификата также легко проверяется по QR-коду на нем. В ближайшее время мы планируем запустить сертификацию и охлаждающих жидкостей, качество которых порой не менее важно для потребителя, чем моторных масел.

КИТ ОРИГ – проверка оригинальности масла

Еще одной из востребованных услуг, которые предоставляются с недавнего времени МИЦ ГСМ, является подтверждение оригинальности смазочных материалов. Поставки продуктов ушедших с российского рынка под давлением санкций брендов не прекратились, их завозят по параллельному импорту, и потребителям важно знать – им предлагаются оригинальные масла или фальсификат. Общеизвестно, что применение неоригинальных смазочных материалов в современной технике может привести к преждевременному выходу из строя дорогостоящих агрегатов: моторов, коробок передач, редукторов ведущих мостов и т. д. Их ремонт или замена на фоне всеобщего подорожания запасных частей обходится дорого.

Оборудование для измерения кинематической вязкости при 40 градусах С и 100 градусах С (ASTM D445, ГОСТ 33). В лабораториях МИЦ ГСМ постоянно работает 14 приборов

За долгие годы работы МИЦ ГСМ создал уникальную базу данных по различным смазочным материалам, которые поставлялись ранее на российский рынок и проходили те или иные испытания, и пополняет ее ежедневно. Следовательно, сегодня у специалистов есть возможность сравнить их с данными поставляемых продуктов и на основании этого сделать вывод – оригинал или подделка.

База референсов МИЦ ГСМ насчитывает тысячи наименований и постоянно пополняется по строгой многоступенчатой процедуре их подтверждения. Важно: перечень смазочных материалов, по которым можно произвести проверку на оригинальность, находится в открытом доступе на сайте МИЦ ГСМ. Для конечного потребителя, который не хочет менять привычный бренд смазочного материала, именно КИТ ОРИГ дает ответ – покупать продукт или отказаться от него.

Качество топлива и ресурс моторного масла

В связи с изменениями, которые происходят на топливном рынке, многие владельцы автопарков и эксплуатирующих организаций озадачились вопросом корректировки интервала замены моторного масла, которое может вырабатываться раньше из-за нестабильности качества дизельного топлива.

На сегодняшний день критических ситуаций, например, по содержанию серы в топливе, не выявлено, и изменение химического состава топлива купируется либо подбором моторного масла, которое более эффективно противостоит окислению, либо корректировкой сроков его замены. Чтобы грамотно определить порядок действий, помимо мониторинга работы масла в процессе эксплуатации, стоит также производить периодическую проверку качества моторного топлива в испытательной лаборатории ГСМ. Для мониторинга (отслеживания состояния масла и самого узла техники) разработаны комплексы испытаний МИЦ ГСМ (КИТы) – сформированные по принципу минимальной достаточности.

МИЦ ГСМ – компания, которая рядом с клиентом

Помимо скорости самих испытаний, крайне важна логистика проб до лабораторий, и чтобы быть максимально близко к клиентам, МИЦ ГСМ открыл четвертый филиал в этом году. Лаборатории компании расположены в крупных городах страны: Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске (открыта в апреле 2026 года). Приоритетом компании является стабильность качества услуг, а также независимость и непредвзятость. Для обеспечения высоко качества выдаваемых результатов все филиалы МИЦ ГСМ укомплектованы идентичными

Все четыре лаборатории МИЦ ГСМ оборудованы самым современным приборным парком, имеют высокую степень автоматизации, собственную IT-систему и базу данных измерительными приборами ведущих мировых производителей лабораторного оборудования, доказавшими свою эффективность. Компания не экономит на качестве и в каждом протоколе выдает клиентам гарантированно стабильный результат.

Все четыре лаборатории МИЦ ГСМ оборудованы самым современным приборным парком, имеют высокую степень автоматизации, собственную IT-систему и базу данных

Наряду с точностью получаемых измерений крайне важна расшифровка результатов с рекомендациями о дальнейших действиях: что необходимо предпринять клиенту. Все это есть в протоколах испытаний МИЦ ГСМ. Для упрощения чтения отчетов введена цветовая индикация: красный – опасность, желтый – внимание, зеленый – все хорошо. Интерпретация результатов основана в первую очередь на требованиях и нормативах производителей оборудования, а также на собственной базе данных, накопленной за 18 лет работы лаборатории. Это означает, что в протоколах учтены конструктивные особенности агрегата, из которого был выполнен отбор масла (мотор, коробка передач, редуктор ведущего моста, гидронасос и т. д).

Кроме стандартного мониторинга, испытательный центр может проводить сложные глубокие исследования, недоступные в иных лабораториях, например, определение природы осадка. Когда что-то пошло не по плану, специалисты исследуют химический состав отложений, обнаруженных в агрегатах, и выясняют причины, которые привели к их образованию. МИЦ ГСМ имеет возможность не только проверять товарную продукцию, но и помогать «масляным» компаниям подбирать новые рецептуры масел и доводить до совершенства существующие.

МИЦ ГСМ является ведущей лабораторией по анализу горюче-смазочных материалов. Компания популярна, востребована и заслужила доверие участников рынка, именно поэтому ее начинают копировать. И чтобы избежать фальсифицирования, каждый протокол лаборатории снабжен QR-кодом для защиты его подлинности. Вся информация о доступных услугах, методах, используемом оборудовании и т. п. доступна на сайте компании www.oilgarant.ru, и клиент всегда может обратиться в отдел технической поддержки за консультацией на любом этапе взаимодействия.

Информация

ООО «МИЦ ГСМ» (Международный испытательный центр по горюче-смазочным материалам) – ведущая независимая российская физико-химическая лаборатория с международным признанием, осуществляющая анализ различных ГСМ и технических жидкостей как для мониторинга, так и с целью разработки и производства опытных партий новых продуктов, а также оценки смешиваемости, соответствия отраслевым стандартам, оригинальности и т. п.