Как откачать масло из мотора до последней капли? Вот рабочий лайфхак

Читатель «За рулем» назвал способ для полной откачки масла из двигателя

При откачивании масла из двигателя К7М на седане Renault Logan второго поколения насосом через трубку щупа нужно опускать пластиковую трубку до дна поддона картера двигателя.

Но если опустить ее слишком глубоко, трубка изгибается и может приподняться над нижней частью поддона, при этом масло будет откачано не всё.

Для определения точной глубины опускания пластиковой трубки я вставил вместо щупа отрезок стальной проволоки диаметром около 1 мм. Когда проволока уперлась в поддон, я сделал отметку на ней вровень с верхним краем трубки щупа.

Измерил расстояние от нижнего конца до отметки. Эту величину – 550 мм плюс 10 мм запаса – перенес на пластиковую трубку. Теперь масло из поддона откачивается максимально.

Способ можно применять и на других двигателях.

М. Поляков, г. Углич

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Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.