Закрыт не значит заперт — интересная особенность советской Волги

«За рулем» вспомнил историю с замком багажника на ранних Волгах ГАЗ-24

На ранних моделях Волги ГАЗ‑24 крышка багажника отпиралась механическим ключом, как и лючок бензобака.

Однако уже через пару лет замок поменяли на другой, с двумя фиксированными положениями – открытым и закрытым. Дело в том, что первое решение вызвало недовольство таксистов, которым постоянно приходилось пользоваться багажником. Ключ их раздражал, а личинка замка быстро разбалтывалась.

Новый замок, казалось бы, решил проблему, но тут же породил новую: многие Волги стали ездить хоть и с закрытыми, но незапертыми багажниками.

Это привело к тому, что воришки на светофорах повадились открывать крышки, хватать содержимое и удирать с похищенным. Поэтому ключ все-таки оказался востребованным.

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