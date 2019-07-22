Документы Что будет, если… (право, эксплуатация, ДТП, ПДД, ГИБДД) ПДД и отношения с ГИБДД Сегодня, в 10:07 Инспектор отбирает права на месте. И он очень не прав! В КоАП хватает статей, за которые полагается лишение прав. Однако прямо на дороге водителя без главного документа никто не оставит. А если какой-нибудь рьяный инспектор ДПС все же попробует изъять права, вот что вам следует знать.
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Самое строгое наказание для водителя, которое сулит КоАП, —
изъятие водительского удостоверения. Самые длинные сроки, на несколько лет, положены за нетрезвую езду и отказ от медицинского освидетельствования. Про правильное проведение последнего мы писали. Теперь — о самой процедуре лишения прав.
Несколько лет назад, если автомобилист попадал под «лишенческую» статью, инспектор прямо на месте нарушения забирал права и выдавал картонную «времянку». У нее был ограниченный срок действия (обычно два месяца), и, если суд не успевал вынести вердикт за этот период, документ приходилось продлевать в ГАИ. Если вместо лишения присуждали штраф, изъятые права следовало получить в автоинспекции.
Ныне временное удостоверение из процедуры лишения прав убрали. Забрать основной водительский документ на дороге
автоинспектор не имеет права. Он остается на руках у владельца до суда и даже дольше. После вынесения вердикта автомобилист должен сам явиться в ГИБДД и сдать удостоверение. Срок лишения начинает исчисляться только с этого момента. Если же проигнорировать требование, дата начала наказания отложится.
Выражаясь юридическим языком
статьи 32.7.1.1 КоАП РФ, в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишенное специального права, должно сдать документы в орган, исполняющий этот вид административного наказания, а в случае утраты указанных документов заявить об этом в указанный орган в тот же срок.
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С одной стороны, жизнь с отказом от одного лишнего «промежуточного» документа упростилась. С другой, система построена в расчете на сознательность нарушителя. Раньше сдал удостоверение — раньше получил его обратно. Хотя можно и долго бегать от закона, если не проезжать на собственной машине под камерами контроля потока. Электронный разум, распознав номерной знак, поймет, что машина принадлежит лишенному прав и вроде как ездить не должна. На посту автомобиль остановят для проверки, и все всплывет.
Случается, что гаишник забирает документы у водителя, уносит их с собой в патрульную машину и предлагает следовать за собой до отделения или другого места, где проверка и разбирательство продолжатся. Это тоже противозаконно. Управлять автомобилем без документов запрещено, у кого бы они ни находились.
Запоминаем:
отбирать водительские права законодательство РФ не разрешает, водитель ездит с ними до суда и, будучи приговоренным к лишению, самостоятельно сдает их в подразделение ГИБДД в течение трех рабочих дней. Исчерпывающую информацию обо всех юридических аспектах автомобильной жизни вы найдете в нашем Парке документов.
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