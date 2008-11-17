Чудеса трансформации. Ford C-MAX, Huyndai Matrix, VW Touran

Тест Ford C-MAX, Huyndai Matrix, VW Touran. Выбираем маленький семейный вэн.

Маленькие вэны как нельзя лучше подходят на роль автомобиля для всей семьи. При скромных размерах они достаточно вместительны и очень удобны в повседневной эксплуатации. Салон можно перекроить на «злобу дня», натуры рачительные приходят в восторг от обилия выдвижных ящиков, кармашков, столешниц. Подобные машины построены на платформе моделей гольфкласса, от которых они обычно наследуют хорошие драйверские манеры. Сказанное в полной мере относится к героям сегодняшнего обзора: компанию двум популярным «европейцам», Ford Focus C-MAX и VW Touran, составил корейский Hyundai Matrix. Все три модели официально продавались российскими дилерами и в достаточном количестве представлены на вторичном рынке. Как они зарекомендуют себя в дальнейшей жизни, покажет наше небольшое расследование...

Супер-фокус

Ford Focus C-MAX

Фордовский компактвэн, построенный на платформе Focus, появился на свет в 2003 году. Автомобиль имеет увеличенную (до 264 см) колесную базу, расширенную колею. C-MAX очень просторен, места над головой вполне достаточно, отличную обзорность обеспечивает высокая посадка за рулем. Задние сиденья представляют собой два широких отдельных кресла, отодвинутых от бортов кузова. Их легко трансформировать в сплошной диван или вообще снять, тогда полезный объем багажника возрастет до внушительных 1,62 м3.

Летом 2007 года компактвэн прошел рестайлинг в духе нового фирменного стиля Kinetic Design и стал называться просто C-MAX. По-другому стали выглядеть фары, бамперы, решетка радиатора, противотуманки, корму украсили фонари со светодиодными стоп-сигналами.

В арсенале Focus C-MAX — бензиновые 4-цилиндровые двигатели объемом 1,6 л (110 и 115 сил), 1,8 л (125 л. с.) и 2 л (145 сил), а также турбодизельные «четверки» 1.6, 1.8 и 2.0 мощностью 109, 115 и 136 л.с. соответственно. Официально к нам поставлялись только бензиновые модификации. Со всеми моторами, кроме самого мощного турбодизеля, в паре c которым работает 6-ступенчатая «механика», сочетается 5-ступенчатая МКП. Российские дилеры в качестве альтернативы предлагали 4-диапазонный «автомат», в то время как в Европе продавались C-MAX с вариатором.

Комплектация

В России дилеры продавали Focus C-MАХ в одной, достаточно богатой комплектации. В базовое оснащение, например, входят ABS с распределением тормозных усилий по осям, электропривод всех стекол и зеркал с подогревом, фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с CD-проигрывателем. Европейские покупатели выбирали из трех уровней оснащения: Ambiente, Trend и Ghia. Первая включает в себя ABS с системой распределения тормозных сил, 6 подушек безопасности, передние электростеклоподъемники, противозаносную и антибуксовочную системы, центральный замок. Версия Trend дополняет этот список кондиционером, бортовым компьютером, зеркалами с электроприводом и обогревом, интерьер оживляют вставки под алюминий. Топовая комплектация Ghia добавляет литые диски колес, противотуманки, климат-контроль, велюровую обивку кресел.

Двигатель

Бензиновые моторы вполне надежны. Они снабжены долговечной цепью в приводе газораспределительного механизма. Отмечены лишь единичные случаи отправки двигателей на капремонт. Как правило, всему виной бодяжный бензин с большим содержанием смол. Сначала они выводят из строя катализатор. А если неосмотрительно поездить неделю-другую с неисправным узлом, пострадает и мотор... Механики рекомендуют фордовские моторы почаще выкручивать — это уменьшает риск образования смолянистых отложений на клапанах при постоянной езде внатяг.

Со временем на фордовских двигателях засоряются клапан холостого хода и блок дроссельной заслонки. До замены этих деталей обычно дело не доходит — хватает промывки (от 1200 руб.). Иногда отказывают индивидуальные для каждого цилиндра катушки зажигания. Опять же из-за плохого бензина не дослуживают отведенный им срок и свечи зажигания с платиновым или иридиевым центральным электродом.

Ходовая часть

Механические коробки передач априори надежны. А вот в «автомате» нередко выходят из строя соленоиды блока управления. Неисправность заявляет о себе рывками при смене передач и черепашьим набором скорости. После замены соленоидов (примерно 4500 руб.) АКП обретает былую проворность.

Подвеска Focus C-MAX имеет прогрессивную конструкцию: спереди — стойки McPherson, а сзади — многорычажная с подруливающим эффектом. В движении C-MAX практически копирует повадки хэтчбека Focus — с такими же точными, мгновенными реакциями, цепкой жестковатой подвеской и хваткими тормозами. Подвеска вполне долговечна за исключением разве что ступичных подшипников. Причем выходят из строя практически одновременно передние и задние, об этом возвестит противный вой, усиливающийся пропорционально увеличению темпа движения. Стойки переднего стабилизатора (1260 руб. за штуку) гарантированно выдерживают среднестатистические 30 тыс. км, а при спокойной езде и больше. У машин первых лет выпуска нередко выходили из строя трубки электрогидравлического усилителя руля. После изменения конструкции в 2005 году их надежность существенно возросла. От реагентов, выливаемых на зимние российские дороги, корродируют трубки кондиционера. Буквально год-другой, и они теряют герметичность. Ремонт магистрали обойдется в сумму от 6400 руб.

При выборе экземпляра, привезенного из-за границы, имейте в виду, что двигатели «иностранцев» задушены в угоду экологическим нормам Euro 4 и на малых оборотах раздражают нехваткой тяги.

Матрица. Загрузка

Hyundai Matrix

Корейцы выпустили на рынок Hyundai Matrix в 2001 году. Над дизайном модели потрудились стилисты итальянского ателье Pininfarina. На азиатских рынках Matrix известен под именем Lavita. Автомобиль получился удобным и практичным. На передних сиденьях свободно расположатся даже люди крупного телосложения. Задний диван вмещает трех пассажиров, правда среднему придется потесниться. Зато места над головой хватит всем, а диван перемещается продольно, целиком и по частям, угол наклона спинок регулируется. Не каждому придется по вкусу расположенная в центре передней панели доска приборов.

В 2005 году Hyundai Matrix прошел модернизацию, обновленную версию выдает иная прорисовка переднего бампера, светотехники, фальшрадиаторной решетки. Бензиновые двигатели остались прежними, а 3-цилиндровый 1,5-литровый турбодизель (82 силы) уступил место 102-сильной «четверке» такого же объема. Кроме того, под капотом Matrix можно встретить 4-цилиндровые бензиновые двигатели объемом 1,6 л (107 л.с., с 2003 года — 103) и 1,8 л (123 силы), а также 4-цилиндровые 1,5-литровые турбодизели мощностью 102 л.с. (после 2005 года). Стандартный вариант трансмиссии — 5-ступенчатая «механика», на бензиновых модификациях возможна установка 4-ступенчатой АКП.

Комплектация

Оснащение Matrix напрямую зависит от двигателя. Причем даже начальную модификацию с 1,6-литровым мотором не назовешь бесприданницей: у машин из Европы имеются ABS с распределением тормозных усилий по осям, фронтальные и боковые подушки безопасности, электростеклоподъемники по кругу, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, противотуманки, центральный замок. Версия с 1,8-литровым двигателем добавляет к набору опций бортовой компьютер и кондиционер. В списке заказного оборудования кроме «автомата» числятся люк с электроприводом, качественная музыкальная установка и литые диски. Российские официальные дилеры продавали Hyundai Matrix в сходном виде. Из различий — базовый Matrix 1.6 располагает только водительским аэрбэгом, лишен ABS, зато оснащен кондиционером. А 1,8-литровая модификация в «стандарте» идет с ABS и подогревом передних кресел.

Двигатель

Турбодизельные двигатели Matrix у нас мало распространены. Бензиновые же 16-клапанники отличаются высокой удельной мощностью и при этом легко переваривают 92-й бензин. Но заправляться следует только на проверенных АЗС. Из-за плохого топлива (читай, растворенных в нем смол) иногда заклинивают клапаны в направляющих — и при последующем пуске двигателя они встречаются с поршнями, что обычно приводит к дорогостоящему ремонту головки блока. Свечи служат 20–30 тыс. км. Прежде чем вкручивать новые, нелишне проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между центральными и боковыми электродами. Дело в том, что частенько на корейских свечах, поставляемых в запчасти, зазоры «гуляют», а отклонение от нормы существенно влияет на стабильность работы и ухудшает тягу мотора.

Не исключен отказ различных датчиков двигателя. Впрочем, неисправность легко выявляется и замена не будет обременительной для кошелька владельца. Прежде чем покупать Matrix с мотором 1.6, обязательно совершите пробную поездку. Не каждого устроит динамика этой модификации, а с 4-ступенчатым «автоматом» автомобиль совсем скисает. Впрочем, для спокойной и размеренной езды сойдет…

Ходовая часть

Трансмиссия, будь то 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат», не преподнесет неприятных сюрпризов. В качестве профилактики рекомендовано менять масло в АКП не реже чем через 50–60 тыс. км.

Подвеска Matrix полностью независимая, с передними стойками McPherson и задним многорычажным механизмом. Машина отлично управляется и прекрасно слушается руля. По сравнению с корейским близнецом по имени Lavita шасси европейской версии жестче и отчетливее отрабатывает неровности наших дорог. С другой стороны, такой автомобиль увереннее и быстрее проходит скоростные виражи, надежнее держит прямую.

Первыми в подвеске напомнят о себе стойки и втулки переднего стабилизатора. Случится это примерно через 20–30 тыс. км. Замена втулок не самая дешевая процедура (от 4200 руб.), поскольку приходится вывешивать подрамник. Остальные детали ходовой имеют среднестатистический для подобных моделей срок службы, а по цене и стоимости работ существенно дешевле немецких и японскиходноклассников.

Гольф-автобус

VW Touran

С появлением в 2003 году VW Touran, созданного на общей платформе c Golf V, позиции конкурентов заметно пошатнулись. Практичность и вместительность — сильные козыри модели. Общее число вариантов трансформации салона доходит до пятисот! Три кресла второго ряда передвигаются по отдельности как в продольном, так и в поперечном направлении. Их можно сложить, откинуть или убрать из салона, и тогда объем багажного отсека составит внушительные 1990 литров. К тому же на выбор предлагаются 5- или 7-местная версии Touran. Сеанс рестайлинга 2007 года освежил наружность, повысил уровень оснащения и отделки салона. Но самое главное — почти полностью обновилась линейка моторов.

В гамме дорестайлингового VW Touran только 4-цилиндровые двигатели: бензиновые объемом 1,6 л (102 и 115 л. с.) и 2 л (150 сил), а также 1,9- и 2-литровые турбодизели мощностью 101 и 136 сил соответственно. В стандарте со всеми моторами сочетается 6-ступенчатая МКП. Только со старым проверенным 102-сильным двигателем 1,6 л идет 5-ступенчатая «механика». В пару этому мотору не идет и 6-ступенчатая АКП, которая может ставиться на все остальные модификации (включая турбодизели).

Комплектация

Немцы не любят ругаться? На оснащенность Touran жаловаться грех. Базовая комплектация подразумевает девять подушек безопасности, ABS с распределением тормозного усилия, передние электростеклоподъемники, наружные зеркала с сервоприводом и обогревом, противобуксовочную и антизаносную системы, самоблокирующийся дифференциал. Версия Trendline помимо этого благолепия предлагает электроприводы задних стекол, круиз-контроль и велюровую обивку салона. В исполнении Highline на автомобиль установлены литые диски, противотуманные фары, кондиционер, спортивные передние кресла. Российские дилеры продавали VW Touran с бензиновыми и дизельными моторами в почти аналогичных европейским комплектациях. Но у Touran для нашего рынка в стандарте «только» шесть подушек безопасности.

Двигатель

Моторы выносливы и беспроблемны при условии грамотного и своевременного сервиса. Особенно это актуально для бензиновых двигателей FSI с непосредственным впрыском топлива — объемом 1,6 и 2 л мощностью 115 и 150 сил. Они соответствуют экологическим нормам Euro 4 и крайне требовательны ккачеству топлива. Двухлитровый двигатель в целом надежнее, но может заупрямиться при пуске в сильные морозы. Моторное масло на бензиновых модификациях в России рекомендовано менять не реже чем через 15 тыс. км, а на турбодизелях — в два раза чаще. Впрочем, европейский норматив один независимо от типа мотора — не реже 15 тыс. км. Ремень ГРМ в российских условиях эксплуатации гарантированно служит 120 тыс. км — правда, необходима промежуточная проверка его состояния через 75 тыс. км. Свечи зажигания выдерживают не менее 20–30 тыс. км. Из-за воздействия воды и грязи иногда выходит из строя блок управления двигателем, расположенный под капотом. Если мотор вдруг перестал заводиться или не крутит стартер, значит, надо готовить 13 800 руб. на новый блок.

Современные турбодизели экономичны и долговечны… пока работают на качественном топливе. Если заливать в бак нормальную солярку, то с моторами проблем практически нет. Например, мне известен один ярый приверженец дизелей, который заправлял свой Touran на единственной проверенной АЗС. Визиты на сервис он наносил только для проведения очередного ТО. При последнем по счету посещении техцентра на одометре автомобиля было 650 000 км.

Ходовая часть

Механические 5- и 6-ступенчатые коробки передач, равно как и 6-ступенчатые «автоматы», не должны доставлять проблем. Кроме обычных гидромеханических АКП на Touran устанавливается фирменная трансмиссия DSG. По сути это «механика», снабженная двумя сцеплениями. Коробка DSG показала себя очень надежной, правда, ее блок управления может дать сбой при разрядке аккумулятора. Поэтому, если машина была по какой-то причине обесточена, придется перепрограммировать блок.

Автомобиль нравится азартным водителям, что неудивительно: подвеску (спереди стойки McPherson, а сзади многорычажная конструкция) Touran позаимствовал у Golf V. С учетом возросшей массы компактвэна некоторые элементы шасси выполнены с увеличенным запасом прочности. Подвеска получилась на редкость живучей. К примеру, стойки стабилизатора служат крайне долго — мастера даже не называют конкретный срок замены, а предпочитают употреблять выражения «по мере износа», «в зависимости от стиля езды». Передние амортизаторы гарантированно выдерживают 100 тыс. км, а задние служат еще дольше. Тормозные колодки выхаживают 30–40 тыс., задние почти в два раза дольше — 60–70 тыс. км.

Зимой у Touran первых партий нередко закисали шарниры трапеции стеклоочистителя, нарушалось движение дворников. После смены поставщика было покончено со сбоями в работе непростого узла с двумя электромоторами и механизмом синхронизации.