Продавцы водительских прав в погонах

В январе этого года в Корякском округе были задержаны трое сотрудников ГИБДД, которые незаконно выдавали водительские удостоверения и талоны техосмотра. В течение одного года, по версии следствия, было продано около 200 документов, причем продавались они в основном жителям соседней Камчатской области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Корякского округа, одному из инспекторов уже предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По словам представителя пресс-службы, «доказаны три эпизода незаконного оформления водительских удостоверений, которые он выдавал автолюбителям, получая от сделок личную выгоду», Бывшему инспектору ГИБДД грозит до четырех лет лишения свободы.

Дело в отношении еще одного из сотрудников ГИБДД - бывшего старшего госинспектора регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД КАО Виталия Русанова назначено к рассмотрению на 28 мая. В связи с полным признанием вины Русановым, дело рассматривается судом в особом порядке.

Надо отметить, что бывший старший госинспектор ранее уже был признан виновным в аналогичном преступлении. Он приговорен к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах власти сроком на три года. Так что нет никакой уверенности в том, что спустя несколько лет мы опять не увидим нынешних обвиняемых при исполнении «своих должностных обязанностей».