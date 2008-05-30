Вокруг Антарктиды!

Приглашение от австралийского оргкомитета гонки Antarctica Cup подразумевало маршрут вокруг Антактиды, проходящий через три великих мыса: мыс Горн, мыс Доброй Надежды и мыс Люин. При этом следовало не выходить за пределы 45 градуса южной широты, дабы оставаться в "ревущих сороковых и неистовых пятидесятых".

Путешествию предшествовала "разминка": Федор (в одиночку, естественно!) перегнал яхту "Торговая сеть "Алые паруса" из Англии в Австралию – всего-то 15000 миль. Старт был дан 26 января 2008 года в порту Олбани – замкнуть кольцо Федор сумел 7 мая, оставив позади еще 16500 миль. Кстати, один из секторов маршрута называется KOHYUKHOV…

Свое плавание Федор посвятил русским мореплавателям – Фаддею Беллинсгаузену и Михаилу Лазареву, открывшим ледовый материк в 1820 году. Об этом говорилось на пресс-конференции, состоявшейся 29 мая в Торговом центре "Алые Паруса". А уже в октябре 2008 стартует новая гонка – там будет 9 этапов: Испания, ЮАР, Индия, Китай, Бразилия, Бостон, Ирландия, Швеция, Россия. Внимание – гонка финиширует в Питере!

Вперед, Россия!