На проходящей в Лондоне выставке Zoo Art Fair в качестве участника представлен HUMMER H3на деревянных колесах. Это произведение искусства создано Мэтью Харрисоном. По его утверждению, сплав Н3 и деревянных колес создал скульптуру «которая является смесью искусства, инженерии и автомобильного дела». Представители HUMMER в Великобритании высоко оценили творение Мэтью — «так же как и HUMMER, эта скульптура неподражаема».
На деревянных колесах
На деревянных колесах
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