На деревянных колесах

13 редких и необычных модификаций Гранты и Калины С полным приводом, рессорной подвеской, мощностью в 300 л.с. или с бортовым кузовом — о некоторых модификациях этого автосемейства вы никогда не слышали. 13 000 км за рулем Лады Весты SW — отзывы владельцев Весной прошлого года два победителя конкурса читателей ЗР уехали из Москвы на призовых автомобилях. Это были Лады Весты SW в максимальной комплектации. Мы связались с победителями и узнали, как поживают машины. Нажал на кнопку ESP. Что на самом деле отключилось? По опросам, две трети водителей никогда не отключают систему ESP. Причина зачастую кроется в незнании того, что именно отключает соответствующая кнопка. «За рулем» объясняет, в какой ситуации нажать на кнопку «ESP OFF» просто необходимо.