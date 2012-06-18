Duster отправляют в море

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Румынская Dacia в сотрудничестве с Yamaha выпустит специальное дополнение к своему кроссоверу Duster.

Dacia-Duster-Yamaha-boat

Dacia-Duster-Yamaha-boat

Вдохновившись успешным сотрудничеством с французским производителем сумок Delsey, плоды которого были представлены на прошедшем автосалоне в Женеве, Dacia замахнулась пошире и намерена предложить покупателям... специальный комплект, созданный в сотрудничестве с Yamaha.

Европейским клиентам Dacia из числа любителей активного отдыха будет предложен «морской пакет» из Dacia Duster и четырехместного трехметрового катера Yamaha. Планируется выпустить ограниченную серию в 100 единиц Dacia Duster Yamaha. Как сообщается, первые экземпляры этого «специального предложения» поступят в продажу в Европе уже к концу сентября.

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Отзывы о Renault Duster (13)

Renault 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Бюджетный автомобиль 4х4 143 л/с МКПП. Конечно это не Aston Martin, но с одним пассажиром разгоняется достаточно хорошо.

Недостатки:

Очень тонкое железо, среднее ЛКП. Выступающие пороги и постоянно пачкающиеся брюки. Справа сзади ПТФ без лампочки. Кондиционер действительно слабоват. Не удобно расположен выключатель подогрева сидений. Правое переднее сиденье без регулировки по высоте, даже не предусмотрена опция. Двигатель так ...

Комментарий:

В принципе автомобилем доволен. До этого была Skoda Oktavia, конечно двигатель работал лучше, но периодически выскакивали ошибки, на Дастере после 45000 пробега ни одной ошибки.Но на скорости 130 км/час появляется гул, как-будто пошел в разнос, так, что на АМ езжу не более 125км/час. Короткий ход...

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