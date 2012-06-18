Duster отправляют в море

Румынская Dacia в сотрудничестве с Yamaha выпустит специальное дополнение к своему кроссоверу Duster.

Вдохновившись успешным сотрудничеством с французским производителем сумок Delsey, плоды которого были представлены на прошедшем автосалоне в Женеве, Dacia замахнулась пошире и намерена предложить покупателям... специальный комплект, созданный в сотрудничестве с Yamaha.

Европейским клиентам Dacia из числа любителей активного отдыха будет предложен «морской пакет» из Dacia Duster и четырехместного трехметрового катера Yamaha. Планируется выпустить ограниченную серию в 100 единиц Dacia Duster Yamaha. Как сообщается, первые экземпляры этого «специального предложения» поступят в продажу в Европе уже к концу сентября.