Фердинанд Пих проиграл битву за Volkswagen

Всемогущий председатель совета директоров Volkswagen Фердинанд Пих ушел в отставку со всех занимаемых им постов, проиграв внутрифирменную битву за власть с CEO корпорации Мартином Винтеркорном и другими топ-менеджерами.

Фердинанд Пих, Volkswagen

В минувшие выходные двухнедельный кризис власти в Volkswagen завершился отставкой Фердинанда Пиха, бессменного рулевого корпорации на протяжении почти четверти века. Официальных комментариев из Вольфсбурга на эту тему пока нет, но сразу несколько информационных агентств восстанавливают картину произошедшего, опираясь на сведения близких к руководящим кругам источников. По их данным, 78-летний австриец стал жертвой собственного заговора, целью которого была смена главы Volkswagen.

Как передает Reuters, последней интригой Пиха стала попытка снять Мартина Винтеркорна с поста главного исполнительного директора «Фольксвагена» и поставить на его место своего протеже Маттиаса Мюллера (сейчас, напомним, он возглавляет Bugatti). Однако этому решению воспротивились и власти земли Нижняя Саксония, владеющие существенной долей в компании, и могущественный профсоюз VW; было созвано второе за неделю собрание совета директоров, и в субботу Пиху был объявлен ультиматум: добровольная отставка или принудительное лишение поста. Пих выбрал первое; вместе с ним покинула свой пост члена наблюдательного совета его супруга Урсула.

Аналитики отмечают, что с уходом Пиха для Volkswagen закончится важнейшая эра. Начиная с 1990 года, когда он спас находившуюся на грани краха компанию, Фердинанд вел себя как диктатор, назначая и увольняя топ-менеджеров по собственному желанию и принимая единоличные решения. Международную империю Volkswagen он оставляет неизмеримо более сильной, чем принял, но проблем у компании по-прежнему немало: отсутствие бюджетного бренда, слабость позиций в США. Кто займет место Фердинанда Пиха и в каком направлении он поведет VW, мы узнаем в ближайшее время. Пока же обязанности главы совета директоров исполняет бывший профсоюзный лидер Бертольд Хубер.