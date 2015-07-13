Третья модель Datsun появится в 2016 году

Модельный ряд Datsun, представленный на сегодня двумя автомобилями, получит пополнение уже в следующем году. Об этом официально заявил концерн Renault-Nissan, подтвердив, что новая модель будет построена на платформе CMF-A.

Концепт Datsun redi-GO Концепт Datsun redi-GO (2014)

Концепт Datsun redi-GO (2014)

К сожалению, никаких подтвержденных сведений о новинке Datsun пока нет. Однако стоит отметить, что платформа CMF-A — разновидность нового модульного семейства CMF — служит, в частности, основой для нового Renault Kwid. Поэтому можно предположить, что таким образом французско-японский гигант косвенно подтвердил информацию о том, что третьим Datsun станет компактный кроссовер.

Его концептуальную версию под названием redi-GO мы впервые увидели в начале 2014 года на международном автосалоне в Нью-Дели. Бюджетный «паркетник» (на фото вверху) выглядит достаточно приближенным к жизни, а значит, скорее всего, пойдет в серию именно в таком виде. Его колесная база составляет всего 2,35 м, общая длина — около 3,7 м при 1,6-метровой ширине. Линейка моторов будет зависеть от рынка, но уже известно, что Renault-Nissan продолжит тенденцию использования экономичных малолитражных двигателей и простых механических трансмиссий. В Индии серийный Datsun redi-GO будет предлагаться по весьма выгодной цене, эквивалентной 230 тысячам рублей.

Тем временем в концерне отмечают, что использование модульной платформы CMF позволило в минувшем году добиться эффекта синергии в размере 3,8 млрд евро. Кроме того, большой экономии удалось добиться путем объединения функций департаментов разработки, производственных разработок и управления цепочками поставщиков, закупок и кадров для Renault и Nissan. При сохранении независимости компаний ведать делами каждого из департаментов будет вице-президент альянса. За счет такого решения Renault-Nissan намерена довести общий эффект экономии до 4,3 млрд евро к 2016 году.

В феврале 2014 года глава глобального подразделения «Датсун» Винсент Кобэ в интервью журналу «За рулем» сообщил, что третья модель Datsun появится в России в течение трех лет. На тот момент окончательно с ней пока не определились. Вероятно, этой моделью и станет компактный кроссовер.

Сейчас марка представлена в нашей стране двумя моделями — седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO.