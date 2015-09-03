Число залоговых автомобилей на вторичном рынке России настораживает

Каждый десятый автомобиль, продающийся на вторичном рынке России, находится в залоге. К таким выводам пришли специалисты сервиса проверки истории автомобиля по VIN-коду Infovin.ru.

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С начала 2015 года около 10% автомобилей, проверенных на залог, находятся в статусе «есть кредитные обязательства», из них примерно половина обязательств просрочены. Об этом сообщается в поступившем на адрес редакции пресс-релизе сервиса проверки истории автомобиля по VIN-коду infovin.ru. Транспортные средства на момент проверок предлагались на вторичном рынке. Инициаторы проверок — потенциальные покупатели автомобилей, воспользовавшиеся онлайн-сервисом.

По словам специалистов сервиса, проверка автомобиля на залог основывается на данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В случае, когда дата погашения кредитных обязательств на момент проверки уже истекла, можно сделать вывод, что продавец пытается сбыть кредитный автомобиль или НБКИ и банк не выполнили регламент закона «О кредитных историях» и по халатности не внесли информацию о снятии залога в свою базу.

Алексей Демин, создатель сервиса безопасного подбора подержанных авто GetNewCar отмечает, что если после приобретения автомобиля выясняется, что он находится в залоге, а на момент покупки ни в одной базе таковым не числился, то у покупателя есть шанс от этого залога избавиться. Необходимо в судебном порядке подтвердить, что на момент заключения сделки данный автомобиль не числился в базе Федеральной нотариальной палаты как залоговый. Поскольку приобретатель не знал и не мог знать, что автомобиль находился в залоге, ответственность с него снимается. Если же залоговый автомобиль уже взыскивается судом, то на него наложены регистрационные ограничения. Их можно «пробить» по базе ГИБДД.

Недавно мы писали, что ассоциация региональных банков России выдвинула предложение обязать сотрудников ГИБДД проверять при перерегистрации автомобилей залоговую историю. Сотрудники ГИБДД, в случае принятия поправок в регламент МВД, обязаны отказывать в регистрационных действиях по автомобилям, которые находятся в залоге, а проверка будет проводиться за счет покупателей. Банки жалуются в ассоциацию на рост мошенничества: злоумышленники снимают кредитные автомобили с учета по дубликату ПТС и затем продают их.