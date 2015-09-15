SEAT Leon превратился в универсального бойца

Испанцы сделали то, до чего не дошли пока в Вольфсбурге: трехдверку Leon SC Cupra «зарядили», приподняли, одели в псевдовседорожный обвес и наделили полным приводом. Новорожденного просят величать Leon Cross Sport.

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«Атлет в трекинговых ботинках», — метко характеризуют сеатовцы концепткар, который, несмотря на свой статус, выглядит готовым к производству. Рецепт «приготовления» прост. «Турбочетверка» объемом 2,0 л, как и на «карманной ракете» Volkswagen Golf R, выдает 300 л.с. и 380 Нм (на 10 л.с. и 30 Нм больше, чем у самой злобной Cupra 290). Коробка передач — 6-ступенчатый преселективный «робот» с двумя сцеплениями, а трансмиссия полноприводная с многодисковой муфтой, отбирающей тягу на заднюю ось. Другими словами, «потроха» выставочного красавчика пронзительно-оранжевого цвета те же, что и у фольксвагеновского хот-хэтча.

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Но дорожный просвет выше, чем у «Купры», на 41 мм, а нижний периметр кузова украшает защитный обвес из неокрашенного пластика а-ля оперение кросс-универсала SEAT Leon X-Perience. С места до «сотни» Cross Sport берет легко и быстро: за 4,9 секунды. Получился боец двойного действия, способный за милую душу поиздеваться над спорткарами, а потом непринужденно свернуть на грунтовку.

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Но это пока в теории. Надеемся, в SEAT дадут зеленый свет проекту — и серийный Cross Sport выкатится на европейские дороги.