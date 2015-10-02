Ангел-хранитель спас школьника от BMW (ВИДЕО)

Водитель BMW, двигаясь с большой скоростью, заехал на пешеходную дорожку, где всего секунду назад стоял школьник. Мальчику чудом удалось спастись.

В Симферополе камера видеонаблюдения выхватила необычную сцену: мальчик долго скучал, поджидая автобус на остановке. Чтобы скоротать время, он развлекался, пиная камушки по дорожке. Вскоре ему это надело, и паренек прошел вперед, пытаясь найти что-то поинтереснее. Буквально через несколько секунд водитель BMW 5-й серии не справился с управлением и снес ограждение в том месте, где стоял мальчик. То ли ангел-хранитель сопровождал школьника в этот день, то ли ему просто повезло, но, к счастью, он отделался лишь испугом.

Из комментариев пользователей:

Technotrash Xeno: «Повезло пареньку! Здоровья и успехов в школе))».

Alexey Evdokimov: «Дык это же Джон Коннор!!!».

Иван ГосОбеспечение: «А потом в объявлении: „Не битая, краска родная, НИ ОДНОГО ДТП!“

О других случаях чудесного спасения можно прочитать здесь и здесь .