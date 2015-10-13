В Чечне будут собирать Lada Granta и Vesta

Вчера глава Чеченской республики вместе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, министром Правительства России по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым и главой АВТОВАЗа Бу Андерссоном посетили аргунский завод «Чеченавто». Предприятие со следующего месяца будет выпускать Lada Granta, а в 2016 году освоит производство Lada Vesta.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Instagram о посещении вместе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и министром Правительства России по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым аргунского завода «Чеченавто».

Как говорится на официальной странице ramzan-kadyrov.ru, до этого они побывали в дилерском центре Lada, ознакомились с представленными там моделями и до предприятия «Чеченавто» доехали уже на новой Lada Vesta.

«Очень хорошая машина, это стало понятно сразу, хотя я не за рулем был, а сидел рядом с министром промышленности и торговли России. Я уверен, что на сегодняшний день этот российский автомобиль составит конкуренцию иномаркам в России», — поделился впечатлениями Рамзан Кадыров.

Во время визита в Чечню также было подтверждено, что ООО «Чеченавто» вскоре расширит производственную линейку автомобилей. С 1 ноября 2015 года завод начнет собирать автомобиль Lada Granta и до конца 2015 года соберет 600 седанов этой модели, и еще до 6600 автомобилей запланированы на 2016 год. Также решается вопрос о локальном производстве Lada Vesta, которое может начаться через год при условии оказания федеральной и региональной инвестиционной поддержки.

LADA Vesta

Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон отметил, что Lada Vesta нацелена на завоевание рынка, она по уровню качества и комфорта ничем не уступает европейским автомобилям.

«Эта машина производится на самом современном оборудовании людьми, которые обучены по мировым стандартам и которые работают в отличных условиях», — сказал он.

Глава АВТОВАЗа выразил надежду, что в Чеченской республике Lada Vesta также будет пользоваться большим спросом. Он отметил: достигнутые «Чеченавто» за год успехи говорят о том, что уже в 2016 году здесь можно будет приступить к сборке новой модели.

Автопарк Чечни насчитывает 165 тысяч автомобилей, из них 109 тысяч — Lada. За первые 8 месяцев АВТОВАЗ реализовал в регионе 3600 машин.

По завершении осмотра сборочного цеха ОАО «Чеченавто» делегация направилась в Грозный. Из Аргуна в столицу Чеченской республики Рамзан Кадыров поехал на Lada Vesta.

Справка

Правительство Чеченской республики и руководство АВТОВАЗа в январе 2008 года подписали соглашение о создании на базе ГУП «Завод Пищемаш» в Аргуне автопроизводства. 5 мая 2008 года здесь начался выпуск автомобилей ВАЗ-21074. Тогда же на базе предприятия было создано Открытое акционерное общество «Чеченавто», а в 2010 году образован холдинг по производству автомобильной спецтехники «Чеченавто». В том же году на заводе собран первый малотоннажный грузовик «Ворд», созданный на раме автомобиля «Нива» с кабиной от «ГАЗели» и оригинальным кузовом. В августе 2011 года на заводе была запущена сборка автомобиля Priora.

О том, что «Чеченавто» будет выпускать и другие модели АВТОВАЗа, а ВЭБ выделит кредит на проект в Чечне, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил еще в январе 2015 г. Напомним также, что, по неофициальной информации, АВТОВАЗ досрочно завершит выпуск Lada Priora в декабре этого года.