Ford GT не продадут кому попало

Думаете, новый суперкар Ford GT смогут приобрести лишь самые прыткие клиенты? Как бы не так! Компания предъявит ряд требований к будущему покупателю, а несогласные с ними могут отправляться в салон другой марки.

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Фордовцы крайне трепетно подошли к возрождению поистине легендарного суперкара GT. Копированию легенды 60-х годов они предпочли довольно оригинальный дизайн и пустили в ход впечатляющие конструктивные решения. Интересно и то, что компания не намерена продавать суперавтомобиль всем и каждому, а выберет наиболее достойных.

Издание The Detroit News сообщает, что в феврале начнется прием заказов на суперавтомобиль, тираж которого в нынешнем году — 250 экземпляров. Каждому из желающих приобрести GT придется ответить на ряд вопросов и, в частности, подтвердить эксплуатацию автомобиля, а не хранение в гараже, словно музейный экспонат. Желающих нажиться на поистине эксклюзивном купе расстроит необходимость подтвердить, что автомобиль не будет приобретен с целью перепродажи и определенное время не сменит владельца. Покупателя расспросят, сколькими машинами Ford он владел, как планирует ездить и активен ли в соцсетях. То есть компания намерена выбрать из претендентов наиболее подходящих. Например, людей вроде 55-летнего Брайана Стормера из Форта Лодердейл, штат Флорида. В его собственности два GT прошлого поколения выпуска 2006 года. Спорткары не стоят без дела, а ездят, в том числе и по гоночным трассам. Стормер войдет в число «приоритетных» клиентов, которые получат автомобили в нынешнем году.

Напомним, что концептуальную версию GT представили на прошлогоднем мотор-шоу в Детройте. Серийный суперкар, судя по прототипам, не сильно будет отличаться от шоу-кара. В конструкции широко применено углевлокно. Двигатель — «шестерка» EcoBoost объемом 3,5 л с двумя турбонагнетателями, выдающая, по некоторым данным, порядка 700 л.с.