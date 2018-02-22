Водитель Гранты, который переехал упавшую женщину, найден и наказан

Женщина поскользнулась, переходя дорогу. Водитель Лады Гранты не стал дожидаться, пока она встанет, и когда ему загорелся зеленый, дал по газам…

Инцидент произошел утром 7 февраля в Ярославле на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе, его зафиксировала видеокамера наружного наблюдения.

В ролике видно, как поскользнувшаяся на пешеходном переходе женщина долго не может встать — дорога в этом месте не была почищена от снега и, вероятно, была очень скользкой. Водитель Гранты тронулся на зеленый, левым боком автомобиля ударил женщину, отчего ее ноги оказались под колесами — впоследствии пострадавшей потребовалась операция, травма оказалась серьезной.

Сегодня пресс-служба УМВД РФ по Ярославской области сообщила, что водителя Гранты нашли — им оказался житель Ярославля 1942 года рождения. Суд уже лишил мужчину на год прав за оставление места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ), но впереди у него еще суд по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальное наказание по ней — 2 года лишения свободы.

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Фото, видео: YouTube