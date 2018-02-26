Как снять стресс после ДТП — станцевать лезгинку на капоте

Авария вызвала стресс у пассажирки «десятки», но молодой человек не растерялся и нашел способ разрядить обстановку — пустился в пляс.

Дорожный инцидент с участием трех автомобилей произошел вечером 22 февраля в Саратове на пересечении улиц Перспективная и Академика Антонова.

Как сообщает корреспондент информагентства «Регион 64», водитель ВАЗ-2109 не рассчитал дистанцию и врезался в ВАЗ-2110. «Десятку» от удара отбросило на соседнюю полосу, где она столкнулась с Hyundai Accent. В результате ДТП никто не пострадал, но девушка, сидевшая в «десятке», перенервничала, и тогда водитель машины нашел оригинальный способ ее успокоить — начал танцевать лезгинку: сначала он исполнил танец на капоте машины, затем на проезжей части.

Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube

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