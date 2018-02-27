Где лучший сервис? Автовладельцы составили рейтинг автомобильных марок

Насколько автомобилисты удовлетворены обслуживанием на сервисе официального дилера, оценивалось по ряду критериев. Безусловную победу одержали японские бренды.

Самыми дружелюбными марками в плане сервисного обслуживания, по мнению автовладельцев, являются японские. Так, в первой десятке именно они заняли семь ведущих позиций. Лидируют в списке Toyota и Mazda, набравшие по 81,2 балла из 100 возможных. Данное исследование провело аналитическое агентство «Автостат».

Тройку лидеров замкнула французская Renault (79,9 балла), буквально дышит ей в спину японская Suzuki (79,4 балла). В пятерке лучших также японская Subaru (78,9 балла).

В ведущую десятку также попали Mitsubishi (77,4), Honda (76,4) и Nissan (76,2). На 6-м месте рейтинга расположились Hyundai и Volkswagen (по 78,3 балла).

Удовлетворенность покупателей оценивалась по 10 позициям, это: приветливость персонала, время ожидания приемки на сервис, компетентность консультанта, информация по выполненным работам, качество ремонта и обслуживания, соблюдение сроков работ, их стоимость и стоимость запчастей, готовность дилера обосновать расходы и запись на сервис приемлемые сроки. Всего был исследован 31 бренд, средний индекс удовлетворенности клиентов составил 74,7.

В опросе приняли участие более 3 тысяч владельцев автомобилей 2012–2017 годов выпуска.

Фото: Depositphotos, «Автостат»