Нарушитель сдал УСБ двух клянчивших взятки гаишников

Автомобилист выехал на выделенную полосу для общественного транспорта и был готов заплатить штраф. Однако сотрудники ГИБДД захотели решить вопрос мимо кассы.

Взяточники были задержаны сотрудниками УСБ МВД РФ 26 февраля в Москве на Ленинском проспекте в районе дома 72. Успешная карьера инспекторов 3-го спецбатальона ДПС оборвалась после того, как они остановили ехавшего по выделенке автомобилиста и сообщили ему, что он совершил административное правонарушение, предусмотренное пунктом 1.2 статьи 12.17 КоАП РФ. Водитель был согласен заплатить положенный этой статьей штраф в размере 3000 рублей, однако полицейские предложили ему сэкономить время и передать им эту сумму без протокола.

Нарушитель согласился и сообщил вымогателям, что трех тысяч у него с собой нет и за деньгами нужно съездить. Как сообщает газета «Московский комсомолец», вместе с означенной суммой мужчина привез на точку дежурства сотрудников УСБ, которые притаились неподалеку, зафиксировали факт передачи взятки и повязали нечистых на руку гаишников. Теперь их, вероятно, будут судить по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», максимальное наказание по ней — один год лишения свободы.

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