Страшное ДТП в Башкирии: кто виноват в гибели 9 человек?

В Башкортостане произошла страшная трагедия: на трассе столкнулись микроавтобус и фура. В причинах произошедшего разбираются ГИБДД, следственный комитет и прокуратура.

Трагедия случилась на 1546-м километре трассы М5, вблизи населенного пункта Улу-Теляка. В сухом сообщении местной ГИБДД говорится о столкновении грузовика MAN и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, перевозившего 13 пассажиров.

Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали гибель 9 человек (8 пассажиров и водитель автобуса), два пассажира с тяжелыми травмами были направлены в Ашинскую городскую больницу, еще двое, с менее тяжелыми — в Иглинскую районную больницу. Один пострадавший отказался от медицинской помощи и отправился домой.

Следственный комитет немедленно организовал доследственную проверку для поиска возможных нарушений, допущенных при перевозке пассажиров.

По предварительным выводам следствия, водитель грузовика не справился с управлением, вылетел на встречку, где столкнулся с микроавтобусом и увлек его за собой в кювет. Однако пока следователи не готовы однозначно назвать виновного (или виновных) и проводят все необходимые действия для их поиска.

В прокуратуре заявили, что проводят проверку для оценки деятельности ГИББД по предупреждению аварийности, дорожников, отвечавших за состояние дороги и имела ли право организация, которой принадлежит микроавтобус, осуществлять междугородние пассажирские перевозки, а также соблюдались ли все требования безопасности при перевозке пассажиров.

Список погибших:

Марочкина Нина Ивановна 1952 г.р., Усть-Катав Черкасова Яна Александровна 1997 г.р., Сим Шаганова Фаузаря Гарифовна 1970 г.р., РБ, Салаватский р-н, п. Яхино Самикова Минзира Хлыстбаевна 1970 г.р., РБ, Малояз Смагин Александр Владимирович 1954 г.р., Уфа Махмутова Фазира Рахимовна, Усть-Катав Жиганова Наталья Викторовна 1977 г.р., Усть-Катав Мызгин Александр Михайлович, Сим Жиляев Эдуард Михайлович, Усть-Катав

В медицинских учреждениях области находятся:

Абдрахманова Маргарита Радиковна 1995 г.р., Усть-Катав, находится в ФГБУЗ МСЧ —162 ФМБА России г. Усть-Катав, хирургическое отделение Галямова Оксана Улфатовна 1988 г.р., Уфа, находится в АЦГБ №1 г. Аша, травматология Бородина Елена Викторовна 1952 г.р., Сим, находится в АЦГБ №1 г. Аша, травматология

Не потребовалась медицинская помощь:

Гагарин Никита Сергеевич (1995 г.р., Уфа), от медицинской помощи отказался и убыл домой.

Редакция журнала «За рулем» соболезнует родным и близким погибших и пострадавших в аварии.

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Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан