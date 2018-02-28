Водитель, ездивший с мертвой собакой в бампере, оказался депутатом

В Ростовской области автомобилист сбил собаку и несколько дней возил ее труп в бампере. Сегодня выяснилось, что бессердечный водитель — это депутат Новобессергеневского сельского поселения от «Единой России» Валерий Писковец.

Мы не будем публиковать на нашем сайте душераздирающую фотографию бедного животного, которое умерло в переднем бампере седана Nissan Tiida — смотреть на это больно.

Снимок и короткая видеозапись появились вчера в группе «Мой Таганрог» социальной сети ВКонтакте. По словам женщины, которая рассказала эту дикую историю, собака на момент столкновения с машиной еще была жива, но водитель Ниссана не потрудился ни спасти ее, ни даже вынуть из разломанного бампера — так и ездил с трупом несколько дней. Полиция Таганрога начала проверку по факту жестокого обращения с животным.

Сегодня стала известна личность бессердечного водителя — им оказался Валерий Писковец, депутат Новобессергеневского сельского поселения от «Единой России».

Писковец Валерий Анатольевич

По данным телеканала РЕН ТВ, этот же мужчина является заместителем главного врача частной клиники, то есть по идее обязан спасать жизни.

Известный блогер Илья Варламов связался с депутатом с просьбой прокомментировать инцидент, на что Писковец ответил, что это «событие уже недельной давности, которое в течение одного часа приобретает непонятную ситуацию». На вопрос, как же так вышло с собакой, депутат ответил: «Ума не приложу».

Летом прошлого года в Новосибирской области уволили с работы судью, который в пьяном виде сбил за рулем машины собаку.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: vk.com, depositphotos.com, novobessergenovskoesp.ru