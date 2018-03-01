Пьяный ветеран расстрелял участников ДТП и сотрудника полиции

Настоящая бойня развернулась вечером 28 февраля в Санкт-Петербурге под Володарским мостом. Ей предшествовала пустяковая дорожная авария.

Примерно в половине девятого вечера у дома 68 на Октябрьской набережной произошло ДТП: компактвэн Ford Focus C-MAX врезался в корму седана Volvo S60. Тот, в свою очередь, зацепил кроссовер Renault Duster. Владелец Дастера счел полученные повреждения пустяковыми и с места аварии уехал. За рулем Форда находился, предположительно, нетрезвый 42-летний ветеран первой чеченской кампании Дмитрий Лосев. Он позвонил своей жене Оксане, попросил ее приехать и сказать затем полицейским, что за рулем была она. Водителю Volvo это не понравилось, после чего Лосев пошел домой (его квартира расположена примерно в километре от места ДТП), взял ружье, вернулся и начал без предупреждения палить по Volvo. Водитель седана, его приятель, а впоследствии и жена Лосева обратились в бегство. Мужчины получили серьезные ранения, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.

Стрелка обезвредил прибывший на место происшествия заместитель начальника уголовного розыска Невского района Санкт-Петербурга Дмитрий Воропаев. Сначала он сделал предупредительный выстрел в воздух из пистолета Макарова, но Лосев открыл ответный огонь, прячась за своей машиной. В ходе перестрелки полицейский высадил в Лосева всю обойму и тяжело ранил его. Лосева в итоге доставили в больницу и прооперировали. Репортаж с кадрами перестрелки выпустил сегодня утром телеканал НТВ.

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило в отношении Лосева уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц» и статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Действия сотрудника полиции, по предварительным данным, являются правомерными.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: YouTube