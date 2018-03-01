Как в кино: Lexus пробил дыру в бетонном заборе, водитель сбежал

Некоторые злопыхатели утверждают, что японские машины сделаны из фольги. ДТП, имевшее место вчера вечером в Санкт-Петербурге, опровергает этот миф.

Авария произошла на пересечении Люботинского проспекта с улицей Заставской. Седан Lexus IS не вписался в 90-градусный поворот и влетел в бетонный забор, практически целиком погрузившись в пробитую дыру. По пути в ограждение водитель премиальной иномарки каким-то чудом избежал столкновения со столбом, которое могло оказаться куда более роковым.

По свидетельствам очевидцев из паблика ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, где были опубликованы снимки с места аварии, машина в результате столкновения с забором серьезно повредилась, в ней сработали подушки безопасности, но водитель, судя по всему, не пострадал или получил лишь легкие повреждения, так как с места происшествия скрылся.

Также один из пользователей Сети утверждает, что за час до столкновения с забором этот Lexus снес на перекрестке его автомобилю зеркало заднего вида. «Кара настигла», — резюмировал автомобилист.

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Фото: vk.com/spb_today