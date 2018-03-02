Нелепая смерть: инспектор ДПС погиб под колесами коллег

Трагедия произошла в Липецкой области на трассе Липецк — Грязи. Два экипажа ДПС пытались задержать нарушителя на Hyundai Accent.

В ночь с 28 февраля на 1 марта экипаж Дорожно-патрульной службы, дежуривший под Липецком у поворота к базе отдыха «Бригантина», попытался остановить для проверки документов автомобиль Hyundai Accent, но его водитель проигнорировал требование полицейских, началась погоня. Ориентировку на машину получил другой экипаж ДПС, в составе которого находился старший лейтенант полиции Роман Бирюков. Он вышел из припаркованного на обочине встречной полосы патрульного автомобиля с включенными проблесковыми маячками и попытался с помощью свистка и жезла остановить Hyundai. Нарушитель, однако, Бирюкова просто объехал, а вот преследующий его экипаж ДПС, к сожалению, этого не сделал и сбил старшего лейтенанта.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, скорость погони была высокой, порядка 180 км/ч, поэтому от полученных травм Бирюков скончался на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Руководство УМВД России по Липецкой области выражает соболезнования семье погибшего сотрудника.

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС