Автомобилистке под дулом автомата предложили выйти замуж

Существует множество оригинальных способов сделать девушке предложение. Тот, что придумал барнаулец, относится к числу шокирующих и экстремальных.

Романтический вечер под луной при свечах? Нет, совсем не в такой «заезженной» обстановке решил просить руки у своей возлюбленной житель Барнаула. В минувшие выходные он устроил ей так называемое маски-шоу: подговорил друзей разыграть сцену задержания на дороге. Вот что из этого вышло:

В ролике видно, как автомобиль будущих супругов остановили вооруженные люди в масках, положили жениха и невесту на капот и стали обыскивать. В сумке девушки неожиданно обнаружился странный сверток, который она прежде не видела. «Подбросили наркотики!» — наверняка подумала она и с ужасом стала этот пакет разворачивать по требованию псевдооперативников. Вместо белого порошка или еще чего ужасного в пакете оказалась красная коробочка с обручальным кольцом. Когда девушка его увидела, молодой человек признался, что это розыгрыш, и попросил ее руки и сердца. И девушка согласилась!

«Больной человек», — произносит один из очевидцев этой сцены за кадром. И в самом деле, не каждая женщина после такого розыгрыша согласилась бы на свадьбу, но, возможно, эта пара вообще любит экстремальное времяпрепровождение, так что для них и маски-шоу в порядке вещей. В таком случае, страшно представить, какой будет свадьба…

Осенью прошлого года другой житель Алтайского края, из города Бийск, в день рождения возлюбленной поднял на 4-й этаж ее «хрущевки» свой грузовичок ГАЗель. Соседи были в шоке.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube