Нарушитель украл у гаишников камеру, «почистил» и вернул

Дерзкое преступление имело место на прошлой неделе в Симферополе. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов молодого автомобилиста и выяснили, что он лишен прав. Дальше случилось непредвиденное.

Во время оформления административного протокола лишенный прав симферополец по имени Владимир Горюнов вырвал из крепления патрульной машины казенный видеорегистратор и бросился бежать. Через час он позвонил в полицию и сообщил, где оставил камеру. Гаишники нашли ее в указанном месте, однако записи правонарушения и общения с Горюновым в ее памяти не оказалось — нарушитель все стер.

Как сообщает Крымская служба новостей, Горюнов утверждает, что запись стерли сами гаишники, так как на ней видно, как они вымогают у него взятку. Однако эта версия не объясняет причину побега.

Возможно, взятку предлагал сам Горюнов, а за это полагается суровое наказание по статье 291 УК РФ, предусматривающей до двух лет лишения свободы. Теперь же горе-водителю светит еще более суровая статья — 161 УК РФ, пункт 1 «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества», по ней он может сесть уже на 4 года. А ведь мог бы смириться и ответить лишь за административное правонарушение по статье 12.7 КоАП РФ, пункт 2 «Управление транспортным средством водителем, лишенным прав»: она предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей, либо 15 суток административного ареста, либо обязательные работы на срок до 200 часов — всяко лучше, чем сидеть с зеками…

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