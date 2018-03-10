Неадекватный водитель проехал 180 километров по встречке

Что заставило его это сделать, неясно до сих пор. Но случайно попасть на полосу встречного движения он не мог — дорога, по которой он ехал, разделена бетонным барьером.

Произошло это в Греции: водитель легкового автомобиля на протяжении двух часов ехал по встречной полосе на скоростной трассе Афины — Салоники. Полицейские несколько раз пытались прекратить эту сумасшедшую гонку, но водитель не реагировал, причем ехал он быстро, поскольку на трассе от Волоса в направлении Ламии и Афин двигаться разрешается со скоростью до 130 километров в час. Ему пытались преградить путь полицейские машины, он бил их, на пунктах пропуска сносил шлагбаумы, бросал из окна в полицейских различные предметы. Испуганные автомобилисты еле успевали увернуться от встречи с неадекватом, лихо лавировавшим в потоке.

В результате полиция вынуждена была перекрыть нарушителю движение грузовым автомобилем, в который тот врезался. Только это его и остановило.

Нарушитель ранен и госпитализирован, легкие ранения получил и водитель грузовика. Размер ущерба, нанесенный его действиями, можно оценить, просмотрев видео.

О других происшествиях читайте в нашей специальной рубрике.

Фото: LamiaReport.gr

Видео: YouTube