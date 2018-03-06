Водитель Мерседеса расплющил девушку из-за места на парковке

До полного остервенения дошел водитель дорогой иномарки в борьбе за парковочное место в одном из московских дворов. Шокирующую баталию сняли на видео жители многоэтажки.

Инцидент произошел 5 марта в Москве, его точное место пока не установлено. В ролике, который распространил Telegram-канал Mash, видно, как во дворе жилой многоэтажки происходит спор из-за парковочного места: два автомобиля встали друг напротив друга, а их водители выясняют отношения. В какой-то момент мужчина на черном Мерседесе пошел на таран, несмотря на то, что между машинами стояла девушка, которая ехала на белой легковушке. Водитель Мерседеса зажал автомобилистку между двумя машинами, женщина издала истошный вопль. Шокированная жительница многоэтажки, ставшая свидетельницей этого ужаса, произносит за кадром: «Господи, помилуй». Впоследствии Мерседес скрылся с места происшествия. О состоянии женщины на данный момент ничего не известно.

В Следственном комитете Москвы по факту публикации видеозаписи конфликта в Сети начата проверка.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube