Парень полкилометра тащил гвардейца на двери. Отправляется в колонию

Молодой ульяновец хотел защитить от преследования магазинную воровку. Девушку задержали на месте преступления сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел 31 октября прошлого года на парковке гипермаркета «Ашан» в Ульяновске. 23-летний нигде не работающий местный житель Александр Буцеров и его знакомая совершали в торговом комплексе покупки. Охранники «Ашана» поймали девушку на краже товара и вызвали для ее задержания сотрудников Росгвардии. Когда те выводили воровку из магазина, Буцеров отбил подругу, и вместе они побежали к автомобилю Opel молодого человека. Один из полицейских попытался перегородить машине беглецов дорогу, схватился одной рукой за водительскую дверь, другой за куртку Буцерова. Водитель дал по газам и протащил гвардейца порядка 500 метров по дороге. На Московском шоссе рукав куртки водителя оторвался, полицейский упал на дорогу и получил ушибы и травмы.

Буцерова впоследствии задержали и завели на него уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». На этой неделе, как сообщила пресс-служба прокуратуры Ульяновской области, суд приговорил молодого человека к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Свою вину он признал, но подругу полиции так и не выдал.

В январе в Казани были наказаны сотрудники Росгвардии, скрутившие гражданского активиста Амира Акчулпанова на захваченной отелем «Биляр Палас» парковке.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС