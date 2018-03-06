Почему растут цены на бензин? Чиновники вновь обещают разобраться

Федеральная антимонопольная служба вновь заинтересовалась действиями нефтяников, которые решили не выполнять необязательные рекомендации Минэнерго по уровню запаса топлива.

При этом ФАС начала действовать в предвыборный период, так как, судя по всему, у ведомства есть опасения, что нефтяники могут взвинтить цены сразу после того, как в марте состоятся выборы президента России.

Наибольшую озабоченность в ФАС вызывает резкий рост экспорта: с начала года он вырос на 40,9%. Одновременно, после заседания биржевого комитета Санкт-Петербургской биржи (там осуществляется оптовая продажа топлива) антимонопольщики захотели получить разъяснения и по поводу снижения поставок топлива на биржу, где его закупают независимые продавцы. В феврале по отношению к марту поставки снизились на 7%, а с начала года аж на 18%.

ФАС потребовала от нефтяных компаний в срок до 19 марта предоставить данные о плановых резервах на 1 апреля, текущих объемах и мерах по выполнению рекомендаций Минэнерго, пишет «КоммерсантЪ». Из-за растущего весной спроса Минэнерго рекомендовало нефтяникам создать запасы не менее 2 млн тонн топлива. По данным центрального диспетчерского управления ТЭК на конец февраля запасы топлива составляли 1,65 млн тонн.

В ФАС признают, что законодательно нормы запасов топлива не закреплены, но ведомству важно понимать текущие запасы, а также собираются ли нефтяники вообще выполнять рекомендации Минэнерго. В ведомстве успокаивают, что никаких сиюминутных изменений цен на топливо не ожидается, в сейчас, в предвыборный период, цены на бирже остаются стабильными.

Аналитики говорят, что роста цен, по крайней мере в ближайшее время, можно не ждать. В марте нефтяные компании наращивают запасы, причем не только из-за скачка спроса весной, но и плановых ремонтов, которые начинаются как раз в апреле.

Если нефтяникам удастся нарастить запасы топлива, то до середины мая скачков цен на топливо не произойдет. Но если ситуация с бензином стабильна, то на рынке дизтоплива ситуация иная: там наблюдается рост цен на межсезонное топливо, их уровень уже достиг цен зимней солярки.

За ценами на бензин обещал присмотреть и президент России Владимир Путин.
Ранее ФАС объяснила, из каких составляющих складываются цены на топливо, и еще раз напомнила, что 65% в цене составляют налоги.

Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

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