Женщина на подержанном автомобиле: развенчиваем мифы

Аналитики одной из крупнейших в России площадок по продаже подержанных автомобилей провели исследование с целью выяснить, какие автомобили с пробегом являются самыми популярными у женского пола и что в первую очередь женщины хотят от автомобиля.

В ходе опроса женщинам задавали и вопросы, не имеющие прямого отношения к автомобилям, но которые позволили развеять ряд мифов. Так, большинство женщин (более трети) никак не называют свою машину и не дают ей никаких прозвищ. Всего пять процентов называют машину «ласточкой», а менее процента собрали варианты «тачка» и «Бегемот». Также среди ответов встречались Пыжик, Филя, Джульетта, Доченька, Енот, Моя подружка, Иннокентий, Фрау-Мадам, Леша, Пашка, Андрюшка и Хаврюша.

Внешний вид машины тоже играет второстепенную роль среди наиболее важных качеств автомобиля: на первом месте надежность (39,6%). А вот вариант «Чтобы была красивая» выбрали 19,9% опрошенных. Также в число популярных ответов попали «Чтобы умела сама парковаться» (5,2%) и «Чтобы была в тренде» (4,3%).

«Милая, какую машинку ты хочешь? — Красненькую!» — этот миф женщины также развеяли. Самым популярным цветом у них стал белый (33%), красный на втором месте (33%), а замыкает тройку черный (19%). Среди других цветов называли серебристый, синий и… розовый.

Подавляющее большинство (64,1%) опрошенных компанией CarPrice женщин решили расстаться со своими автомобилем для того, чтобы купить новый. На втором месте (24,36%) по популярности ответ «Другое», и тут вариантов очень много: от шикарной свадьбы до желания «начать новую жизнь в качестве пешехода».

На основе данных 165 тысяч онлайн-аукционов выяснилось, что чаще всего продают подержанные автомобили женщины с именами Елена, Ольга, Наталья, Татьяна, Ирина, Екатерина, Светлана, Юлия, Анна, Марина.

Наконец, самым популярным автомобилем с пробегом, который продают девушки, стал 9-летний Opel Corsa D с пробегом за 120 тысяч километров.

Топ-10 самых популярных подержанных автомобилей у женщин:*

Модель авто

Средний возраст авто

Средний возраст владельца

Средний пробег

1

Opel Corsa D

9

32

120 924

2

Opel Astra H Рестайлинг

7

36

121 999

3

Peugeot 308 I

7

36

106 438

4

Daewoo Matiz I Рестайлинг

7

35

78 238

5

Ford Focus III

4

37

84 752

6

Hyundai Solaris I

4

37

78 856

7

Nissan Juke I

4

36

69 939

8

Volkswagen Polo V

4

37

79 802

9

Opel Astra J Рестайлинг

4

34

72 665

10

Kia Rio III

3

36

75 215

* По данным компании CarPrice

Фото: depositphotos.com

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (7)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые