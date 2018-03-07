Женщина на подержанном автомобиле: развенчиваем мифы

Аналитики одной из крупнейших в России площадок по продаже подержанных автомобилей провели исследование с целью выяснить, какие автомобили с пробегом являются самыми популярными у женского пола и что в первую очередь женщины хотят от автомобиля.

В ходе опроса женщинам задавали и вопросы, не имеющие прямого отношения к автомобилям, но которые позволили развеять ряд мифов. Так, большинство женщин (более трети) никак не называют свою машину и не дают ей никаких прозвищ. Всего пять процентов называют машину «ласточкой», а менее процента собрали варианты «тачка» и «Бегемот». Также среди ответов встречались Пыжик, Филя, Джульетта, Доченька, Енот, Моя подружка, Иннокентий, Фрау-Мадам, Леша, Пашка, Андрюшка и Хаврюша.

Внешний вид машины тоже играет второстепенную роль среди наиболее важных качеств автомобиля: на первом месте надежность (39,6%). А вот вариант «Чтобы была красивая» выбрали 19,9% опрошенных. Также в число популярных ответов попали «Чтобы умела сама парковаться» (5,2%) и «Чтобы была в тренде» (4,3%).

«Милая, какую машинку ты хочешь? — Красненькую!» — этот миф женщины также развеяли. Самым популярным цветом у них стал белый (33%), красный на втором месте (33%), а замыкает тройку черный (19%). Среди других цветов называли серебристый, синий и… розовый.

Подавляющее большинство (64,1%) опрошенных компанией CarPrice женщин решили расстаться со своими автомобилем для того, чтобы купить новый. На втором месте (24,36%) по популярности ответ «Другое», и тут вариантов очень много: от шикарной свадьбы до желания «начать новую жизнь в качестве пешехода».

На основе данных 165 тысяч онлайн-аукционов выяснилось, что чаще всего продают подержанные автомобили женщины с именами Елена, Ольга, Наталья, Татьяна, Ирина, Екатерина, Светлана, Юлия, Анна, Марина.

Наконец, самым популярным автомобилем с пробегом, который продают девушки, стал 9-летний Opel Corsa D с пробегом за 120 тысяч километров.

Топ-10 самых популярных подержанных автомобилей у женщин:*

№ Модель авто Средний возраст авто Средний возраст владельца Средний пробег 1 Opel Corsa D 9 32 120 924 2 Opel Astra H Рестайлинг 7 36 121 999 3 Peugeot 308 I 7 36 106 438 4 Daewoo Matiz I Рестайлинг 7 35 78 238 5 Ford Focus III 4 37 84 752 6 Hyundai Solaris I 4 37 78 856 7 Nissan Juke I 4 36 69 939 8 Volkswagen Polo V 4 37 79 802 9 Opel Astra J Рестайлинг 4 34 72 665 10 Kia Rio III 3 36 75 215

* По данным компании CarPrice

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