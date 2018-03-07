Женщина на подержанном автомобиле: развенчиваем мифы

В ходе опроса женщинам задавали и вопросы, не имеющие прямого отношения к автомобилям, но которые позволили развеять ряд мифов. Так, большинство женщин (более трети) никак не называют свою машину и не дают ей никаких прозвищ. Всего пять процентов называют машину «ласточкой», а менее процента собрали варианты «тачка» и «Бегемот». Также среди ответов встречались Пыжик, Филя, Джульетта, Доченька, Енот, Моя подружка, Иннокентий, Фрау-Мадам, Леша, Пашка, Андрюшка и Хаврюша.
Внешний вид машины тоже играет второстепенную роль среди наиболее важных качеств автомобиля: на первом месте надежность (39,6%). А вот вариант «Чтобы была красивая» выбрали 19,9% опрошенных. Также в число популярных ответов попали «Чтобы умела сама парковаться» (5,2%) и «Чтобы была в тренде» (4,3%).
«Милая, какую машинку ты хочешь? — Красненькую!» — этот миф женщины также развеяли. Самым популярным цветом у них стал белый (33%), красный на втором месте (33%), а замыкает тройку черный (19%). Среди других цветов называли серебристый, синий и… розовый.
Подавляющее большинство (64,1%) опрошенных компанией CarPrice женщин решили расстаться со своими автомобилем для того, чтобы купить новый. На втором месте (24,36%) по популярности ответ «Другое», и тут вариантов очень много: от шикарной свадьбы до желания «начать новую жизнь в качестве пешехода».
На основе данных 165 тысяч онлайн-аукционов выяснилось, что чаще всего продают подержанные автомобили женщины с именами Елена, Ольга, Наталья, Татьяна, Ирина, Екатерина, Светлана, Юлия, Анна, Марина.
Наконец, самым популярным автомобилем с пробегом, который продают девушки, стал 9-летний Opel Corsa D с пробегом за 120 тысяч километров.
Топ-10 самых популярных подержанных автомобилей у женщин:*
|
№
|
Модель авто
|
Средний возраст авто
|
Средний возраст владельца
|
Средний пробег
|
1
|
Opel Corsa D
|
9
|
32
|
120 924
|
2
|
Opel Astra H Рестайлинг
|
7
|
36
|
121 999
|
3
|
Peugeot 308 I
|
7
|
36
|
106 438
|
4
|
Daewoo Matiz I Рестайлинг
|
7
|
35
|
78 238
|
5
|
Ford Focus III
|
4
|
37
|
84 752
|
6
|
Hyundai Solaris I
|
4
|
37
|
78 856
|
7
|
Nissan Juke I
|
4
|
36
|
69 939
|
8
|
Volkswagen Polo V
|
4
|
37
|
79 802
|
9
|
Opel Astra J Рестайлинг
|
4
|
34
|
72 665
|
10
|
Kia Rio III
|
3
|
36
|
75 215
* По данным компании CarPrice
- Ранее были названы самые «мужские» автомобили с пробегом.
- «Коня на скаку остановит»: женщины способны даже расчистить пробку для того, чтобы смог проехать ее сын.
Фото: depositphotos.com
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