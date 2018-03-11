На машине ДПС отвалился руль. И как ехать дальше?

Патрульные в Нижневартовске попали в неприятнейшую ситуацию — у служебной машины прямо на ходу отвалился руль. Случилось это посреди дороги, водитель даже не успел завершить разворот, автомобиль перекрыл движение.
«Ну че, напарник, как поедем-то?» — хохочет один из них, в то время как другой снимает все на камеру мобильного телефона.
К счастью, никто не пострадал, произошедшее лишь повеселило стражей порядка. Вот уж, как говорится, если не можешь повлиять на ситуацию, попробуй отнестись к ней с юмором.
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Фото: depositphotos
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