Автоледи взыскала с автосервиса полторы цены угнанной машины

Екатеринбуржский автосервис принял у женщины на диагностику и ремонт седан Iran Khodro Samand. Через пять дней автомобиль исчез с охраняемой стоянки.

Машину на ремонт жительница Екатеринбурга отдала индивидуальному предпринимателю в октябре 2016 года. Злоумышленник, который похитил Iran Khodro Samand, попал на нем в ДТП — разбитую машину полиция обнаружила брошенной на автодороге Пермь — Екатеринбург. Владелица за свои деньги эвакуировала останки Саманда с места аварии, экспертиза оценила их в 24 786 рублей, потенциальное восстановление машины — в 228 241 рубль, притом что рыночная стоимость автомобиля до аварии составляла лишь 174 600 рублей. То есть восстанавливать Samand не было никакого смысла.

Ущерб женщина решила взыскать с владельца автосервиса, который не уберег ее иномарку, и обратилась с соответствующим заявлением в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Судья встал на сторону владелицы автомобиля и обязал предпринимателя возместить ей убытки в размере 179 013 рублей, компенсацию морального вреда — 2000 рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя — 90 506 рублей, расходы на оплату услуг представителя — 10 тысяч рублей, а также затраты на копирование и почтовые расходы. Итого — 283 162 рубля.

Ответчик с этим решением не согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Владелец сервиса утверждал, что не заключал с истцом договор подряда, автомобиль на ремонт и хранение не принимал, а виновным в причинении вреда назвал третье лицо, то есть угонщика. Все эти доводы, однако, не убедили судью, и он оставил решение суда первой инстанции в силе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

В декабре житель Костромы отсудил более 1,6 млн рублей у недобросовестного автодилера, который выдал ему более дешевый Renault Duster, чем тот, что был указан в договоре.

Летом 2016 года компания Iran Khodro заявила о намерении вернуться на российский рынок, но пока этого так и не сделала.

Фото: Iran Khodro