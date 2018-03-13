Пьяный водитель угрожал полицейским гранатой и требовал свидания с Собчак

Полиция Уссурийска выследила и задержала 43-летнего автомобилиста, подозреваемого в краже ноутбука. Просто так сдаваться властям он не захотел, заперся в машине и стал выдвигать абсурдные требования.

Инцидент произошел 12 марта в селе Новоникольске Уссурийского городского округа. Накануне в полицию обратился мужчина и сообщил, что приятель его родственника после застолья похитил из дома ноутбук стоимостью 39,5 тыс. рублей. Оперативники установили местонахождение подозреваемого, 43-летнего, ранее судимого жителя Уссурийска, и отправились на его задержание.

Увидев полицейских, мужчина заперся в своем автомобиле и стал угрожать стражам порядка предметом, похожим на гранату. Информационное агентство PrimaMedia передает, что подозреваемый, кроме того, был пьян и требовал вызвать к нему Ксению Собчак. Что именно он хотел от единственной женщины-кандидата в президенты страны, не уточняется. Полицейские вызвали на место задержания подкрепление и пожарную команду — на случай, если неадекватный похититель электроники пустит в ход свой боеприпас. Однако, когда борцы с огнем приехали, угроза взрыва и пожара уже миновала, мужчина вышел из машины, граната его оказалась учебной.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» (до 5 лет лишения свободы) и части 1 статьи 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» (тоже до 5 лет лишения свободы).

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