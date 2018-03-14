Очередная банда гаишников отправилась в тюрьму за взятки

В Брянской области на реальные сроки осуждены четверо сотрудников спецвзвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования. За шесть рабочих смен они набрали взяток более чем на 800 тысяч рублей.

Коррупционные преступления сотрудники ГИБДД совершили в период с 25 декабря 2016 года по 23 января 2017 года, минимальная сумма взятки составила 500 рублей, максимальная — 150 тысяч рублей. Деньги полицейские брали с нарушителей за несоставление протоколов. В числе взяткодателей были в том числе главы администрации Почепского района, депутат Брасовского районного Совета народных депутатов и участковый уполномоченный полиции — все они также стали фигурантами уголовных дел.

Что до квартета нечистых на руку гаишников, то на этой неделе суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки группой должностных лиц по предварительному сговору» и частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

«Приговором суда бывшим сотрудникам специализированного взвода ДПС назначено наказание в виде реального лишения свободы, которое они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима. Соучастник 31 преступления приговорен к 4 годам 9 месяцам лишения свободы и штрафу в 1,5 млн рублей, другой осужденный за 28 преступных эпизодов приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 1,4 млн рублей. Третий соучастник за 6 преступлений приговорен к 2 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей, четвертый за совершение 2 преступлений приговорен к 1,5 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Кроме того, все фигуранты уголовного дела лишены специальных званий и им запрещено занимать должности в органах власти», — сообщает пресс-служба СК РФ по Брянской области.

Ранее уже был осужден непосредственный руководитель инспекторов — командир спецвзвода, его приговорили к 4 годам лишения свободы. Кроме того, в завершающей стадии находится уголовное дело в отношении подозреваемого в коррупции заместителя начальника регионального управления ГИБДД.

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