Очередная банда гаишников отправилась в тюрьму за взятки

Коррупционные преступления сотрудники ГИБДД совершили в период с 25 декабря 2016 года по 23 января 2017 года, минимальная сумма взятки составила 500 рублей, максимальная — 150 тысяч рублей. Деньги полицейские брали с нарушителей за несоставление протоколов. В числе взяткодателей были в том числе главы администрации Почепского района, депутат Брасовского районного Совета народных депутатов и участковый уполномоченный полиции — все они также стали фигурантами уголовных дел.
Что до квартета нечистых на руку гаишников, то на этой неделе суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки группой должностных лиц по предварительному сговору» и частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».
«Приговором суда бывшим сотрудникам специализированного взвода ДПС назначено наказание в виде реального лишения свободы, которое они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима. Соучастник 31 преступления приговорен к 4 годам 9 месяцам лишения свободы и штрафу в 1,5 млн рублей, другой осужденный за 28 преступных эпизодов приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 1,4 млн рублей. Третий соучастник за 6 преступлений приговорен к 2 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей, четвертый за совершение 2 преступлений приговорен к 1,5 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Кроме того, все фигуранты уголовного дела лишены специальных званий и им запрещено занимать должности в органах власти», — сообщает пресс-служба СК РФ по Брянской области.
Ранее уже был осужден непосредственный руководитель инспекторов — командир спецвзвода, его приговорили к 4 годам лишения свободы. Кроме того, в завершающей стадии находится уголовное дело в отношении подозреваемого в коррупции заместителя начальника регионального управления ГИБДД.
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