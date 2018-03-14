Парень помог вытолкнуть машину из снега. В благодарность его ограбили

Омская полиция задержала по горячим следам трех гопников, которые заманили к себе жертву очень оригинальным способом — попросили помочь подтолкнуть застрявший автомобиль.

Один из задержанных (на фотографии в капюшоне) признался, что нанес пострадавшему два удара.

22-летний житель Кировского округа города Омска не смог отказать в помощи автомобилисту на Ниссане, оказавшемуся в снежном плену недалеко от остановки общественного транспорта «Аграрный университет». После того как машина выбралась из ловушки, ее водитель предложил добровольному помощнику подвезти его. Парень согласился, но в салоне Ниссана оказались еще двое мужчин, которые объяснили, что их компании требуются деньги на бензин. Пассажир ответил отказом, но один из злоумышленников силой выхватил у него 2000 рублей, а другой забрал мобильный телефон. Обчищенную жертву грабители выкинули из машины и уехали.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. В процессе оперативно-розыскных мероприятий все трое подозреваемых были задержаны — ими оказались ранее судимые за кражи омичи возрастом 21, 22 и 24 года. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», по ней подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба УМВД РФ по Омской области.

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Фото: depositphotos.com, 55.мвд.рф