Ведомство расширило перечень роскошных автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей. Все они облагаются повышенным транспортным налогом.

На сайте Минпромторга опубликован новый перечень легковых автомобилей стоимостью от 3 млн рублей для расчета повышенного транспортного налога за 2018 год. Всего в списке более 1126 автомобилей различных марок, моделей и комплектаций. Напомним, в 2017 году в нем было около 900 позиций. Каждая позиция соответствует одной комплектации той или иной модели, на расширение перечня повлиял рост цен на автомобили.

Согласно Налоговому кодексу, на автомобили стоимостью от 3 млн рублей рассчитывается налог с учетом повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска, сообщает сайт nalog.ru.

Новый список поделен на четыре раздела в зависимости от цены автомобилей: от 3 до 5 млн рублей — 556 моделей и их комплектаций (налоговый коэффициент 1,1–1,5), от 5 до 10 млн рублей — 387 шт. (коэффициент 2), от 10 до 15 млн рублей — 108 шт. и стоимостью более 15 млн рублей —75 автомобилей (коэффициент 3).

Рассчитывать транспортный налог для физлиц на основании обновленной информации будут уже в 2019 году.

Среди самых доступных из роскошных в списке значатся Audi Q7, BMW 430i, Cadillac Escalade, Ford Explorer, Hyundai Genesis и другие.

В графу наиболее дорогих машин, стоимостью свыше 15 млн рублей, вошли Aston Martin DBS, Bentley Continental, Bugatti Veyron, Ferrari F12 Berlinetta, Lamborgini Aventador Coupe и др.

В числе новичков — BMW M5, Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Mercedes-Benz All-Terrain и Rolls-Royce Phantom.

Скоро список роскошных пополнит линейка машин «Кортеж» , приблизительные цены на которые назвал глава Минпромторга Денис Мантуров. Так, седан в минимальной комплектации обойдется в 6–7 млн рублей. Показать первые автомобили грозятся уже на ближайшем Московском автосалоне.

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Фото: ТАСС

