В Челябинске за рулем машины обнаружена резиновая женщина

Необычным образом решил использовать товар интимного назначения челябинский автолюбитель: надувная секс-кукла «живет» в машине и охраняет ее.

В ряде стран действуют ограничения для автомобилей, на которых передвигается один водитель, и чтобы эти ограничения обойти, владельцы сажают в салон надувных манекенов. Те, что выпускаются для использования в магазинах одежды, как правило, негибкие, их в салон не посадишь, а вот секс-куклы стали для автомобилистов настоящим спасением, ведь иные образцы не только гибкие, но и похожи на настоящих людей до степени смешения — ни одна дорожная камера не распознает подвох!

Челябинский владелец Форда Фокус, впрочем, усадил за руль дешевый надувной экземпляр довольно вульгарного вида. Но свою функцию, видимо, искусственная девушка выполняет исправно — многие пользователи социальной сети ВКонтакте, где были опубликованы снимки, полагают, что секс-кукла, заботливо пристегнутая ремнем безопасности, создает в машине эффект присутствия и отпугивает от нее вандалов и залетных воришек.

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Фото: vk.com/region_chelyaba, aliexpress.com