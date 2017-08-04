Старушка обстреливает машины помидорами. Полиция бессильна

Во дворе жилого дома в Липецке пожилая женщина терроризирует автомобилистов, паркующих машины под ее окном. Она систематически подвергает их продуктовому артобстрелу.

История эта длится с весны прошлого года. Автомобили жителей пятиэтажки на улице Советской стали подвергаться систематическому обстрелу продуктами питания. Быстро выяснилось, что огонь ведет с пятого этажа пожилая женщина, которая очень не любит, когда «на ее территории», то есть под окном, паркуются машины. Как правило, она бросает в них помидоры, но в арсенале также присутствуют яйца и размоченный в супе хлеб. Уговоры на старушку не действовали, она пригрозила, что если автомобилисты продолжат парковаться под ее окном, она начнет кидать в них экскременты. Жители также обнаружили, что пенсионерка стала накапливать на своей лестничной площадке кирпичи, готовясь, очевидно, к обострению конфликта.

В феврале этого года, как сообщает сетевое издание «Липецкмедиа», один из пострадавших написал на буйную соседку заявление в полицию. По факту этого обращения была проведена проверка, но она, к неудовольствию заявителя, «не выявила признаков какого-либо правонарушения», дело ушло в архив. Проблема в том, что не существует прямых улик против «артиллеристки», участковый сидеть в кустах и ждать, пока она снова выстрелит, не хочет.

Что же делать? Автомобилистам, видимо, либо придется признать поражение и перестать парковаться во дворе «старушечьего» дома, либо раскошелиться на хорошую камеру наружного видеонаблюдения, которая позволит собрать доказательства злодеяний пенсионерки, чтобы полиция смогла ее прищучить на законных основаниях.

Весной прошлого года в Новосибирске была застукана на месте преступления пенсионерка, систематически портившая припаркованные на газоне машины.

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Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС