Россиянам хотят разрешить присылать анонимные видео о нарушениях правил

Передавать данные в ГИБДД и оставаться анонимными — таким предложением хотят дополнить законопроект о фото- и видеофиксации, который готовит правительство. Об этом рассказал член Общественной палаты Андрей Максимов.

Сейчас законопроект предполагает внести изменения в КоАП и наделить граждан правом фиксировать нарушения ПДД на видео и фото, с тем чтобы это потом могло служить доказательством в суде. После обсуждения в Общественной палате вместе с представителями союзов автомобилистов, пассажиров и пешеходов зону действия будущего закона решили расширить.

Фиксировать можно будет не только административные правонарушения, но и уголовные, и не использовать эту информацию в суде было бы неправильным, передает слова Максимова ТАСС. Также необходимо заложить в закон возможность анонимного сообщения, чтобы только правоохранительные органы и суды знали, кто передал фотографию или видеосъемку.

В итоге изменения затронут не только КоАП, но и Уголовный кодекс. Внедрение гражданской фиксации нарушений процесс длительный, отмечает он, но внести законопроект в Госдуму предполагается уже в весеннюю сессию.

Еще при прежнем начальнике ГИБДД Викторе Нилове собирались разработать специальное приложение для мобильного телефона, через которое можно будет передать информацию, фото и видео о нарушении на дороге. Приложение хотели связать с порталом госуслуг, чтобы понимать, кто конкретно отправил информацию. Нарушители при этом не должны были иметь доступа к этой информации, чтобы у них не было возможности оказывать давление на свидетелей. Однако проект так и не был реализован.



Ранее на коллегии МВД Владимир Путин призвал МВД активнее привлекать активистов для выявления нарушений на дорогах. Он подчеркивал, что это касается не только порядка на дорогах, но и профилактики преступности, коррупции и выявлении криминала.

Фото: АГН «Москва»