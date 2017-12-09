Угонщик-недотепа: на дело вышел подшофе и совершил два ДТП

В полицию Омска поступило сообщение, что в районе ул. Кирова за рулем автомобиля Opel находится нетрезвый 41-летний мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя, который действительно был нетрезв и не смог предъявить документы на автомобиль. Водительского удостоверения при нем тоже не было.
Через некоторое время полицейские установили, что машину задержанный угнал у кафе, расположенного на улице Рабочей. Выехав с парковки, он задел автомобиль Audi, а через некоторое время еще и Geely.
Сотрудники ГИБДД установили личность автовладельца. Оказалось, что тот ничего не знал о происшествии и спокойно отдыхал в том самом кафе, откуда была угнана его машина.
Незадачливый угонщик рассказал дознавателю, что возвращался домой от знакомых, когда обнаружил иномарку с ключами в замке зажигания. Решил покататься, но не справился с управлением и совершил два ДТП.
Автомобиль вернули законному владельцу, а против угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Также он будет привлечен к административной ответственности за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без прав, сообщает УМВД России по городу Омску.
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