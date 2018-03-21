Пьяный депутат удирал на мопеде от полиции и упал лицом в грязь

Народный избранник сел за руль пьяным и не остановился по требованию инспекторов ДПС. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

Инцидент произошел 3 июля 2017 года в Липецкой области. Депутат одного из сельских поселений Тербунского района, управляя в состоянии алкогольного опьянения мопедом, проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. Инспекторы бросились за ним в погоню и настигли на грунтовой дороге, где депутат не справился с управлением транспортного средства и упал с него лицом в грязь.

После задержания мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. Впоследствии при проверке выяснилось, что в июле 2016 года он был лишен водительских прав на полтора года за отказ от проверки на алкоголь при подозрении в пьяном вождении. В отношении злостного нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». На этой неделе расследование по нему было завершено, дело передано в суд, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области. Депутату грозит до двух лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

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Фото, видео: СК РФ