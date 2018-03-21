Семь Джипов, на которых вы никогда не покатаетесь

К традиционному слету своих фанатов на мероприятие The Easter Jeep Safari (то есть «Пасхальное сафари Jeep») американская компания и отделение Mopar подготовили семь концептов.

Jeep Renegade
Jeep Renegade

Jeep > Renegade

Jeep Wrangler
Jeep Wrangler

Jeep > Wrangler

Эти автомобили никогда не станут серийными, а прокатиться на них позволят избранным в американском городке Моаб в конце года. Мероприятие проходит в 52-й раз, и все последние годы Jeep и Mopar выкатывали несколько концептов. Какие-то детали или стилистические решения в будущем могут появиться и на серийных машинах, но идеологически это концепты.

Семь Джипов, на которых вы никогда не покатаетесь

Фото: Jeep
Семь Джипов, на которых вы никогда не покатаетесь
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