Семь Джипов, на которых вы никогда не покатаетесь

Москва, учись! В Израиле будут платить за отказ от поездок в часы пик В стране началась запись в проект, в рамках которого водители смогут получить от государства довольно приличную сумму, если откажутся от привычки использовать автомобиль в часы наиболее плотного трафика. Таким образом власти страны хотят ограничить нагрузку на дорожную инфраструктуру. Утверждены новые ставки утильсбора. На сколько подорожают автомобили? Правительство России утвердило индексацию утилизационного сбора, который взимается с новых и подержанных автомобилей. Для некоторых моделей он вырос сразу на 90%. Один транспондер между Россией и Европой: уже скоро? Минтранс начал переговоры о введении на платных автодорогах Европы и России возможности проезда по одному транспондеру по всем платным участкам, сообщил глава Минтранса Максим Соколов.