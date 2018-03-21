Семь Джипов, на которых вы никогда не покатаетесь

Эти автомобили никогда не станут серийными, а прокатиться на них позволят избранным в американском городке Моаб в конце года. Мероприятие проходит в 52-й раз, и все последние годы Jeep и Mopar выкатывали несколько концептов. Какие-то детали или стилистические решения в будущем могут появиться и на серийных машинах, но идеологически это концепты.
- В январе Jeep рассекретил свой самый большой внедорожник — Grand Commander.
- В начале января в Детройте Jeep представил обновленный кроссовер Cherokee. Эта модель точно появится и на нашем рынке.
- Судьба другого большого Джипа, Grand Wagoneer стоимостью более 100 000 долларов, так и осталась неопределенной.
- В октябре Jeep рассекретил новое поколение Wrangler. Мы постарались разобраться, что же в нем изменилось.
Фото: Jeep
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