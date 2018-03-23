Видео, в котором водители Porsche ведут себя как идиоты

Энтузиасты собрали нарезку моментов, в какие попадали водители Porsche на дорогах, как российских, так и зарубежных. И большинство роликов не делают чести их «героям».

Некоторые бренды становятся заложниками того, как водят автомобили этих марок их владельцы. Так, к водителям BMW на долгое время прилипло прозвище «идиот», то есть любой водитель BMW, вне зависимости от того, примерный водитель он или нет, ведет себя на дороге неподобающе. Купил BMW — стал идиотом.

Кажется, баварцы теперь могут вздохнуть спокойно, а вот компании Porsche впору задуматься об имидже. В 10-минутном видео собрано несколько моментов, в которых водители машин этой марки совершают безрассудные поступки, а порой очень опасные деяния, которые могут привести к самым плачевным последствиям. Правда, оговоримся, в большинстве из представленных на видео инцидентов водители управляли Porsche Cayenne или Porsche Panamera, а вот владельцы спорткаров прославленной марки в «идиотдрайвинге» замечены не были.

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Фото: Porsche

Видео: YouTube