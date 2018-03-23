«У него мама судья!» Пьяный мажор на BMW получил по лицу

Прошлой ночью в Санкт-Петербурге пьяная молодая пара на дорогой иномарке вылетела с дороги. Неравнодушные очевидцы хотели помочь, но вместо благодарности столкнулись с агрессивным поведением.

Инцидент произошел 23 марта примерно в 4 часа утра на улице Плесецкой. На глазах очевидцев водитель «пятерки» BMW при развороте не справился с управлением и налетел на бордюр. Свидетели не смогли проехать мимо, остановились и помогли вытолкать машину обратно на дорогу, однако быстро выяснилось, что водитель и его пассажирка сильно пьяны, они попытались скрыться с места с происшествия. «Спасители» бросились в погоню, догнали, вытащили водителя «пятерки» из машины и вызвали полицию. Во время ожидания наряда молодой человек вел себя агрессивно и затеял драку, но быстро получил отпор в виде удара по лицу.

Девушка, в свою очередь, кричала, что у парня мама федеральный судья и что у добровольных дружинников будут большие неприятности.

Полиция добиралась до места происшествия полтора часа (по пустому ночному городу!) и забрала в итоге агрессивного водителя BMW на медицинское освидетельствование. Его дальнейшая судьба на данный момент неизвестна.

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Фото: vk.com/spb_today

Видео: YouTube